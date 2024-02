Ségur. Pot de l’amitié au foyer

Récemment a eu lieu à la résidence l’Oustal Del Bouzou à Ségur un pot de l’amitié. Organisé par les animatrices du foyer logement, ce moment de convivialité a permis de rassembler les résidents du foyer mais aussi les acteurs qui gravitent autour des résidents. En effet, résidents, bénévoles de la bibliothèque, lecteurs, auxiliaires de vie, infirmières, élus de la commune, catéchistes et enfants du caté accompagnés par leurs parents et leurs frères et sœurs se sont retrouvés à la salle d’animation du foyer pour discuter, partager et échanger. Les résidents, acteurs de la rencontre, ont servi la fouace et les boissons pendant que d’autres faisaient connaissance avec les enfants et autres invités. Bénévole de la bibliothèque, Aline, a confectionné et décoré avec attention des marque-pages nominatifs, qu’elle a remis personnellement à chaque enfant présent. Ce petit cadeau a ravi les enfants qui garderont un souvenir physique de cette belle rencontre.

Cette matinée fut un succès, un bel exemple de convivialité. Ce type de rencontre sera renouvelé autant que possible. En attendant, il est rappelé que la résidence est ouverte à tous. Les beloteurs ont rendez-vous chaque deuxième lundi du mois à la résidence, pour les pâtissiers, rendez-vous le troisième lundi du mois, enfin, les joueurs de scrabbles sont attendus tous les jours, quand ils le désirent pour défier les résidents !