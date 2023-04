Rieupeyroux. À Toulouse, l’office de tourisme promeut la destination Ségala

L’Office de Tourisme Aveyron Ségala a représenté la destination Ségala lors de la première édition du salon Occy’gène, à Toulouse. Impulsé par l’ADAT (Agence Départementale d’Attractivité du Territoire), c’est sur un stand commun de l’Aveyron que les OT du pays Rignacois, de Millau Grands Causses, du Pays de Roquefort, de Decazeville, et du Viaduc de Millau ont su séduire les visiteurs.

En trois jours, 10 000 personnes sont venues s’informer et préparer leurs escapades loisirs et randonnées. L’occasion pour l’office de tourisme de faire la promotion d’un territoire parfois méconnu du public. Sur le stand, fouace et jus de fruit locaux ont ravi les visiteurs, qui avaient également la possibilité de participer à un jeu offrant des lots offerts par les partenaires de l’OT. De par sa proximité avec la région toulousaine, le Ségala a un argument de poids pour attirer cette clientèle urbaine en quête de courts séjours en pleine nature, sportifs ou pas.

Avec ses nombreux sentiers de randonnées pédestres et circuits VTT, ses rivières et vallées à la nature préservée pour se ressourcer, la destination a charmé de nombreux visiteurs (individuels et groupes), prêts à passer des week-ends prolongés, ou plus, au Pays des Cent Vallées.