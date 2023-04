Aveyron : arts et culture en délié pour la Fête des langues d'Aubin

La réunion publique organisée par l’association Mescladis à la salle des Arcades, dans le quartier du Gua, à Aubin, a connu un franc succès. Celle-ci visait à présenter les différentes facettes de la Fête des langues du monde et des arts, qui aura lieu début juillet.

Une cinquantaine de personnes issue du monde artistique ou associatif, participant à la Fête des Langues, ont répondu à l’appel de Mescladis. Michel Baert, maire d’Aubin a marqué son soutien (technique, logistique, …) pour la réalisation de ce projet : "Je mise sur la diversification afin de faire bouger Aubin et les cultures des langues intéressent beaucoup de monde". Jean-François Mariot, membre de Mescladis commence par rappeler que le projet proposé vise "à rendre pérenne et durable ce qui se passe durant les fêtes des langues depuis 2002". Pour l’écrivain Lilian Bathelot, l’année 2023 doit permettre de "réfléchir aux œuvres pour qu’elles aient le temps de la maturité" et en 2024, " les œuvres monumentales seront réalisées ".

La réunion se poursuit avec la découverte du site du Gua. Didier Salvan, membre de Mescladis, présente les différents espaces où les participants au projet pourront créer.

"Pour l’instant, les créations retenues sont la réalisation d’une fresque collective à l’image des différentes cultures", positionnée sur un mur de soutènement du plateau des forges et une œuvre végétale sur les talus qui longent l’étang du Gua. Suite au retour dans la salle des Arcades, de nombreuses propositions mais aussi des interrogations émergent. Parmi les propositions, nous pouvons relever la volonté de créer un lieu pour se réunir et partager, de créer des groupes sur des hébergeurs, de réaliser des ateliers de pratique artistique… L’interrogation principale formulée par Jean-François Mariot étant la suivante : "Comment va se créer la relation entre des gens qui ne se connaissent pas ?" Comme réponse, Didier Salvan propose de favoriser la "création d’une osmose entre les artistes et les associations".

En effet, Lilian Bathelot rappelle que " pour participer à une création, il faut aller vers les autres". Ainsi, le samedi 1er juillet 2023, la Fête des Langues du Monde et des Arts sera le moment majeur de la rencontre entre toutes ces personnes d’horizons différents.

Un champ de multicultures

Jean-François Mariot rappelle que Mescladis veut avec ce projet, "rassembler un certain nombre d’artistes plasticiens aux styles et influences différents mais ayant comme point commun, un rapport charnel avec ce pays". En effet, les artistes retenus sont attachés à l’histoire du Bassin et souhaitent rendre hommage à son identité multiculturelle. À l’heure actuelle, dix artistes ont souhaité s’engager dans ce projet : Jacques Privat, Gérard Marty, Felip Costes, Papillion, Igor Boyer, Julie Caty, Léa Curtis, Peter Erkel, Kelly Goulas et Dophrio Jhao. Ils font appel à toutes les personnes qui souhaitent s’investir dans cette aventure.

Depuis 2002, la Fête des langues a accueilli de nombreux stands : kurde, polonais, espagnol, occitan, arabe, ukrainien etc. Tous les participants à ces stands sont invités à rejoindre le projet. Le samedi 1er juillet, la Fête des Langues du monde et des arts 2023 permettrait de présenter à la salle des Arcades, une exposition des avant-projets.

Renseignement, 06 07 89 49 12 ou mescladisdecazeville@free.fr