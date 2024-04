Quatre titres de champion d’Occitanie pour les athlètes aubinois

La filière Nationale 2 du twirling bâton Aubin concourait à Castelnaudary, pour le championnat d’Occitanie, une compétition qui correspondait aux quarts de finale du championnat de France. Le club a présenté 12 prestations d’athlètes et a brillé sur les praticables en "squattant" huit podiums, dont quatre médailles d’or, trois d’argent et une de bronze.

Honneur aux championnes et champions, avec en solo Sarah Dijols Rafaël Lopez-Viana et Olivier Biéla, titrés champions d’Occitanie, au même titre que le duo Soubiroux, avec Djessy et son frère Anddy, pour au total, quatre médailles d’or. Sur la seconde marche du podium, sont montés Pierre Martin en solo. Il a récidivé en duo avec Charlène Lis et pour compléter ce métal Argent, c’est toute l’équipe senior qui est médaillée. Quant à l’équipe des juniors, elle a accroché à son cou la médaille de bronze. Pour compléter ce tableau médaille, on retiendra en solo que Djessy Soubiroux fini 7e, Carmen Biela 9e, Charlène Lis 10e et Paloma Cortijo 11e. Malgré leurs belles performances, l’aventure sportive s’arrête ici.

En revanche, pour tous les athlètes qui sont montés sur le podium, l’aventure va se poursuivre puisqu’ils sont tous qualifiés pour la demi-finale du championnat de France qui se déroulera au mois de mai, à Châtellerault.