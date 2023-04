"80 is the new 20": leur âge avance mais ils restent au top

(AFP) - Comme Joe Biden, qui se lance à 80 ans dans une nouvelle campagne présidentielle américaine, d'autres séniors continuent à être en haut de l'affiche en dépit de leur âge avancé. En voici quelques exemples.

- Iris Apfel, 101 ans -

L'icône excentrique aux lunettes XXL et aux breloques multicolores est une éternelle curiosité: à 101 ans, "la starlette gériatrique" du Queens a récemment signé une collection capsule explosive pour H&M, après de multiples collaborations, avec notamment Citroën, Magnum, Happy Socks, M.A.C.

Comptant 2,5 millions d'abonnés sur Instagram, la centenaire assiste encore aux défilés, défiant, avec son immense sourire carmin, sa chaise roulante.

- Henry Kissinger, 99 ans -

Diplomate controversé de la Guerre froide, Henry Kissinger continue de prodiguer ses analyses en matière de relations internationales, comme en janvier dernier au Forum économique mondial de Davos, où le chantre de la realpolitik a dit soutenir l'adhésion de l'Ukraine à l'Otan.

Dans son dernier livre paru en 2022, l'ancien chef de la diplomatie américaine sous les présidents Nixon et Ford (1969-1977), revient sur la notion de leadership à travers le portrait de six chefs d'Etat du XXe siècle.

- Li Ka-shing, 94 ans -

Li Ka-shing, qui a commencé il y a plus de 70 ans dans le commerce des fleurs en plastique, est devenu l'homme le plus riche de Hong Kong.

"Superman" a dirigé un réseau tentaculaire d'entreprises allant du commerce de détail, aux télécommunications, en passant par les ports à conteneurs et l'immobilier.

Retraité à 89 ans de sa holding CK Hutchison, il est encore un généreux philanthrope et un investisseur avisé de Spotify, Facebook et Zoom.

- Clint Eastwood, 92 ans -

Après des débuts à la télévision en 1954, le cow-boy "sans nom" incarne l'Amérique au cinéma depuis plus d'un demi-siècle.

En 2021, il tournait encore "Cry macho", son 40e et dernier long-métrage en tant que réalisateur. Et rien ne semble prédire qu'il s'agissait de son dernier film.

- Jane Goodall, 89 ans -

L'infatigable ambassadrice des chimpanzés - dont Mattel a signé une Barbie à son effigie en 2022 - parcourt toujours la planète pour défendre ces grands singes qu'elle était venue étudier en Tanzanie il y a plus de 60 ans.

Messager de la paix, elle dénonce sans relâche les atteintes à la biodiversité. "Prenons conscience que la pandémie est liée à notre manque de respect pour le monde naturel", alertait-elle récemment dans Le Monde.

- Zhang Shun, 86 ans -

Arrivé dernier au marathon de Pékin en novembre 2022, Zhang Shun, 86 ans, n'en a pas pour autant remisé ses baskets au vestiaire. Cet ancien électricien avait fini, sous les applaudissements, après plus de six heures de course.

Il a couru son premier marathon à 68 ans et réitère l'exploit tous les ans. Son record remonte à 2008: 04H17 et 19 secondes.

- Nancy Pelosi, 83 ans -

Personnage central et clivant de la politique américaine, la démocrate Nancy Pelosi a été contrainte en janvier de se retirer à 82 ans, cédant la présidence de la Chambre des représentants qu'elle occupait, par intermittence, depuis 2007.

Première opposante à Donald Trump, la "Speaker" avait déchiré en février 2020 la copie du discours de l'Etat de l'Union du président républicain. "Un ramassis de contre-vérités", avait lancé l'élue de Californie.

- Annie Ernaux, 82 ans -

A 82 ans, Annie Ernaux est devenue la première Française à remporter le prix Nobel de littérature et la 17e femme primée par l'Académie suédoise.

Quelque jours après avoir reçu son prix, elle manifestait à Paris contre la hausse du coût de la vie et la réforme des retraites.

Devant l'Académie du Nobel, cette militante d'extrême-gauche a expliqué écrire pour "venger sa race et son sexe".

- Paul McCartney, 80 ans -

Il y a bien longtemps que Paul McCartney a dépassé les 64 ans, le seuil d'une vieillesse lointaine qu'il imaginait à 25 ans en chantant "When I'm 64".

En 2022, après une tournée aux Etats-Unis, il soufflait sa 80e bougie, et se produisait au festival de Glastonbury avec Bruce Springsteen face à un public de 100.0000 personnes.

- Navi Pillay, 81 ans -

Navi Pillay, 81 ans, qui a consacré toute sa vie à la défense des droits humains, préside encore aujourd'hui la commission internationale contre la peine de mort.

Née dans l'Afrique du Sud de l'apartheid, cette avocate d'origine tamoule, a marqué l'histoire en obtenant le droit pour les prisonniers politiques du régime, enfermés avec Nelson Mandela, d'être défendus.

Ses 50 années de carrière l'ont menée des cours sud-africaines au Tribunal pénal international pour le Rwanda. Haut-commissaire à l'ONU, elle s'est attirée plusieurs fois le courroux d'Israël qui la juge partiale.