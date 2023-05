Disparition inquiétante : où est passée Anne-Marie, 53 ans, un appel à témoins lancé

Les gendarmes de l'Aude, en Occitanie, ont lancé un appel à témoins après la disparition, qu'ils jugent inquiétantes, d'Anne-Marie Grassaud, épouse Bacquier, qui n'a plus donné signe de vie depuis mardi 2 mai 2023.

Anne-Marie Grassaud, épouse Bacquier, est portée disparue depuis le mardi 2 mai 2023 sur la commune de Leucate, dans l'Aude.

Une disparition jugée inquiétante

Une disparition jugée inquiétante qui a poussé le groupement de gendarmerie départementale de l'Aude a lancé un appel à témoins ce mercredi 3 mai pour la retrouver.

Elle a quitté son domicile à pied, sans papier ni argent

Selon les premiers éléments recueillis par la gendarmerie, la quinquagénaire a quitté à pied son domicile mardi 2 mai 2023 dans l’après-midi, mais n'a jamais regagné son habitation. Elle ne dispose d'aucun moyen de paiement, ni de pièce d’identité. Et son téléphone est éteint.

Son téléphone est éteint

Anne-Marie Grassaud mesure 1,62 m. Elle est de corpulence un peu ronde avec des cheveux gris et courts. Elle porte également des lunettes de vue de couleur noire et blanche. Il est possible qu’elle porte un legging bleu-violet avec une paire de basket de marque Kalenji violette avec semelle blanche sans autre détail.

Toute personne disposant d'informations peut contacter la gendarmerie de l'Aude au 04 68 11 50 00.