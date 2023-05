Rodez : le tournoi Joël-Pilon a rassemblé 450 jeunes footballeurs

Dimanche 7 mai, le Rodez Aveyron football organisait la 12e édition de son tournoi réservé aux petits footballeurs des U7 aux U9 sur la pelouse de Vabre.

Dimanche 7 mai, les terrains de Vabre accueillaient la 12e édition du traditionnel tournoi Joël-Pilon organisé par le Rodez Aveyron football. Comme chaque année en fin de saison, dès les beaux jours, le rassemblement ruthénois est la fête des plus petits fans du ballon rond. Plus de 450 enfants, des catégories U7 à U9, sont venus de tout l’Aveyron pour s’affronter dans le pur esprit sportif et dans une ambiance festive et conviviale.

Buts à foison et célébrations

Dès 10 heures, les matches se sont enchaînés pour les 20 équipes U7 et les 25 équipes U9. Aussi, les dix terrains tracés pour la circonstance n’étaient pas de trop. La journée s’est poursuivie dans un rythme soutenu, jusqu’à 17 heures, heure de remise des prix. Les spectateurs ont pu voir du (déjà) beau jeu, des buts à foison et des célébrations à la Mbappé, Neymar ou Griezmann. Télé quand tu nous tiens ! Le tournoi rend hommage à un pilier disparu du club : Joël Pilon, patron du Leclerc d’Onet-le-Château et président du Raf plusieurs années. Les deux entités ont doté tous les participants à la journée avec sacs, médailles et goûter, ainsi qu'une coupe pour chaque équipe.

Et pour la deuxième année consécutive, Vabre était le théâtre de la fête sportive pour une jeunesse venue des quatre coins du département avec leurs entraîneurs, accompagnateurs, parents et amis. Le Raf avait réuni une vingtaine de bénévoles et côté sportif, une trentaine d’encadrants-joueurs des U14 aux seniors. Des joueuses et joueurs des équipes fanion sang et or étaient présents pour renforcer l’encadrement. Après la remise des trophées, chaque équipe a pu faire sa photo avec les professionnels du ballon rond. À mettre dans la boîte à souvenirs !

Dans la catégorie U7, c’est Rodez I qui s’est imposé, comme chez les U9.