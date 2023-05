Valady. Dimanche ce sera le Jour de l’orgue

Le Jour de l’orgue est une manifestation nationale qui se tient le deuxième dimanche de mai et à laquelle tous les amateurs de musique sont conviés : organistes de tous niveaux, facteurs d’orgues, mélomanes. À Marcillac, cette journée sera célébrée dans la continuité. Organisée comme l’an passé par l’École de musique Conques-Marcillac avec l’appui de l’Association des amis des orgues du Vallon (AAOV), elle aura lieu ce dimanche 14 mai, de 14 heures à 15 h 30 en l’église Saint-Martial. Avec ses dix professeurs et 92 élèves à la rentrée 2022-2023, l’école de musique est bien implantée dans le paysage local. Elle offre un enseignement musical varié sur le territoire de la communauté de communes : formation théorique, pratique instrumentale individuelle et en groupe.

Duo avec les organistes et visite de l’orgue

Les instruments enseignés sont l’accordéon, la batterie, le chant, la clarinette, la flûte, la guitare, l’orgue, le piano, le saxophone et la trompette. C’est donc la classe d’orgue qui proposera une audition pour l’évènement. Le professeur, Baptiste Genniaux, et ses élèves interpréteront une douzaine de morceaux. Les classes de flûte et de chant seront également présentes pour quelques duos avec les organistes. À l’issue de la prestation, une visite de l’orgue sera proposée aux personnes curieuses d’approcher l’instrument.

Concert gratuit. École de musique Conques-Marcillac : www.ecole-musique-conques-marcillac.com / 06 52 98 99 04 Association des amis des orgues du Vallon : aaov@free.fr / orgue-marcillac.org