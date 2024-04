Valady. De bons résultats pour l’Amical Boxing-club de Nuces

En ce milieu de saison, l’Amical Boxing-club savate boxe française de Nuces a engagé un certain nombre de ses licenciés dans différentes compétitions. Cinq jeunes, coachés par Célina et Maï-li, ont tout d’abord participé à une épreuve organisée par le Comité départemental de la Haute-Garonne. Pour leur première participation, Léon, Kilyan, Ludmila et Alban (photo ci-contre) ont obtenu des résultats mitigés, tandis que Juha confirmait son excellente prestation aux interclubs de Gaillac en s’imposant pour la seconde année consécutive, devenant ainsi champion départemental dans sa catégorie. La semaine dernière, quatre "tireurs" ont répondu à l’invitation du club de Gaillac où Kilyan, Luuna , Ludmila et Jawed se sont bien comportés en remportant la majorité de leurs rencontres. Pour rappel, un assaut dure trois fois une minute trente à deux minutes, chaque participant en réalise 2 ou 3, "ce qui permet d’accumuler une expérience irremplaçable, notamment dans la gestion du stress", comme le souligne le directeur technique, Michel Costes. "Quels que soient les résultats obtenus, ces rencontres sont bénéfiques" ajoute-il, en citant un adage qu’il ne cesse de marteler : "Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j’apprends". Les entraînements se poursuivent, les lundis et mercredis soir, jusqu’à mi-juin, où un passage de gant sera réalisé avec la participation des trois initiateurs du club, Maï-Li, Kevin et Henri, et l’aide des enseignants du club de Luc . L’ABC Nuces fêtera ses 10 ans cette année et clôturera sa saison par son assemblée générale. Contact : 06 75 64 45 68 ou par mail : abc.nuces.free.fr