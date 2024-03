Valady. La Cuma de la Vallée du Dourdou a 30 ans

La Coopérative d’utilisation de matériel agricole de la Vallée du Dourdou a fêté ses 30 ans samedi à la salle des fêtes de Nauviale. Près de 150 personnes étaient au rendez-vous de cet événement qui a donné l’occasion de mesurer le chemin parcouru depuis la création de la coopérative en février 1994.

"D’une quinzaine d’adhérents au départ, les effectifs ont rapidement augmenté pour se maintenir désormais aux alentours de 80" indique Jean-Claude Lacombe, le premier président de cette Cuma qui regroupe les agriculteurs de Saint-Cyprien, Nauviale, Marcillac et des communes limitrophes. Francis Tournemire qui lui a succédé pendant 18 ans a rappelé les atouts de " ce système coopératif qui a su rester localement à taille humaine, avec la volonté de n’exclure personne et en s’attachant à conserver une trésorerie saine et exemplaire". De 2018 à 2023 c’est Jean-Luc Plégat qui a pris les rênes de la structure et poursuivi son action dans cette même direction. "Aujourd’hui notre Cuma compte une trentaine d’outils pour une vingtaine de services" a rappelé Thierry Foulquier, le président actuel, qui se félicite du travail d’équipe mené par l’ensemble bureau, tout en rappelant "qu’au-delà de la mutualisation des moyens matériels, la Cuma restait un formidable vecteur de lien social" … comme en témoigne la cordialité qui a présidé à cette rencontre et au bon repas qui s’est achevé tard dans la soirée !