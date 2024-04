Espalion. Le club se distingue sur les tatamis et ses cadres prennent du galon

Avec de très bons résultats, le Judo-club qui compte actuellement 110 licenciés, réalise une excellente saison sportive. Lilou Malié a réussi son UV2 technique avec Mathias son grand frère comme partenaire, lors d’un passage de grade technique régional à Rodez, à l’issue d’une bonne prestation. Elle peut désormais se présenter aux différents passages de grades en compétition et engranger des points pour sa future ceinture noire. Roland Girbal, le professeur du club, a passé devant un jury de hauts gradés un programme technique afin de valider son 4e Dan, le plus haut grade régional. Mathias était son partenaire pour cette épreuve qu’ils avaient préparé depuis de longues semaines.

Un travail récompensé de belle manière, car le jury a validé avec félicitations leur prestation et le grade de 4e Dan. Mathias a passé à son tour le grade compétition à Narbonne. Titulaire de soixante points sur les 100 nécessaires pour la ceinture noire il devait gagner quatre combats. Le premier perdu sur un manque d’attention, après une remotivation avec son coach, il gagne les trois suivants, de belle manière par ippon. Le dernier combat face à un adversaire à sa portée, qui lui permettrait de gagner la ceinture noire, dure plus de trois minutes, mais son adversaire marque un petit avantage et l’emporte. Les dix points manquants seront très certainement au rendez-vous de la prochaine compétition.

Après la finale nationale cadets 1ère division à Paris, Baptiste Férouelle participera le 19 mai à la finale du championnat de France cadets espoir à Ceyrat (Clermont-Ferrand).