Espalion. Le Rugby-Club a l’honneur pour ses arbitres

Samedi dernier, pour sa 4e édition lors de la Foire Internationale de Toulouse, les arbitres et clubs territoriaux étaient en lisse dans le traditionnel Challenge de l’Arbitrage Occitan. L’occasion de mettre en lumière tout l’investissement pour ces hommes et ces femmes pour la cause du rugby et leur importance tant réglementaire pour les clubs que pour la formation des joueurs en leur apportant la richesse de la connaissance de la règle. Le Rugby Club Espalion Nord-Aveyron, représenté par deux des arbitres du club, Lucie Prunières et Christopher Roumier s’est vu décerner le trophée du club le plus actif de toute la région Occitanie. Bravo aux récipiendaires et aux dirigeants du club pour leurs efforts pour l’arbitrage.