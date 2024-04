Druelle Balsac. Découverte du kobudo à Balsac

Une quinzaine de pratiquants de Kobudo se sont réunis samedi 30 mars à l’occasion d’une matinée découverte du kobudo d’Okinawa, dirigé par leur professeur. Malgré l’absence de plusieurs habitués, pour cause de week-end pascal, quelques personnes intéressées par la pratique de cet art martial étaient présentes, mais il y avait aussi des pratiquants venus de St-Affrique et Decazeville. Différents exercices ont été pratiqués dans une approche très martiale, en gardant un état d’esprit de combat, tant dans l’intensité et l’efficacité des attaques, que dans la vitesse et la véracité des blocages et des ripostes. Les distances, le timing et surtout l’esprit d’avancer sur une attaque ont été prépondérants tout au long de l’entraînement. On rejoint là le travail en karaté et l’insistance de leur professeur sur ces divers points. Ces aspects de l’art martial ont été particulièrement appréciés par les pratiquants de kobudo présents, qui ont profité de cet enseignement, en commençant par l’arme de base, le bô. En effet, la pratique du bô a animé quasiment toute la matinée, pour les débutants (KYU), comme pour les plus gradés (DAN), avec le travail des séries (Hojoundo) mais surtout de leurs multiples applications, et des katas, avec leur application (Kumiwaza) réalisée avec une distance entre partenaires et une intensité de techniques similaires à celles d’un combat. Un apéritif convivial concluait cette matinée.

Mail : bo.kobudo@gmail.com Pour rappel, les cours se déroulent tous les mardis à 18 h 30 à la salle des fêtes de Balsac, âge minimum, 12 ans.