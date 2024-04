À l’Esat de Druelle l’atelier horticulture s’adapte aux nouvelles chaleurs

À l’Établissement et service d’aide par le travail (Esat), Sainte-Marie à Druelle, le retour du printemps a été significatif pour les travailleurs du service horticulture.

Du côté de l’atelier horticulture de l’Esat à Druelle, les plants (fruits, légumes, fleurs et herbes aromatiques), exclusivement réalisés sous serre, maintenue entre 5-8 °C, ont subi l’impact des chaleurs. Cette année, la structure a pu économiser le chauffage, en faisant attention aux variations de températures : " Avec le soleil, les fleurs, se sont parfois crues en printemps, voire en été", confie Cathy, monitrice de l’atelier. Pour preuve, la fleuraison a débuté plus tôt cette année, c’est le cas de la clématite. Le dipladenia ou le délosperma ont eu du succès auprès des clients. Mais la prudence est de mise, car l’année dernière, le mois de mai a été rude avec le phénomène des saints de glace : "L’année dernière des clients sont venus acheter leurs plants en avance mais avec les gelées ils ont dû revenir pour en prendre de nouveaux".

Les horaires d’ouverture du point de vente varient en fonction des mois : 9 h-16 h 30 et 9 h-18 h durant "le grand boum de mai" et sont également envisageables au mois d’avril pour anticiper la saison et les demandes des clients. Les plants de tomates et de poivrons ont été très demandés alors que ces derniers aiment particulièrement le chaud.

Gestion de l’eau

Autre requête récurrente : les plantes vivaces, qui ont des besoins hydriques plus minimes que d’autres plantes. "Les plantes vivaces sont faites pour durer plusieurs années mais il faut quand même les entretenir. Elles ont aussi besoin d’eau". Donc il faut attention à leurs besoins. L’Esat reçoit plus de succulentes, ce qui leur permet de renouveler la gamme, néanmoins celles-ci ne résistent pas toutes au climat aveyronnais.

La peur des restrictions d’eau cet été est dans tous les esprits mais la présence d’un puits sur le site leur assure un bon apprivoisement en eau pour les plants. Cette sécurité n’est pas garantie pour tout le monde puisque "les mairies ont un arrosage limité et doivent composer avec ça."

En plus des asperseurs présents dans les serres, l’équipe a créé "un potager loisirs", où sont plantés légumes et fruits, abreuvés par un système de goutte à goutte.