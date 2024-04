Decazeville. Les cadets du Judo Bassin performants à Réalmont

Lors du tournoi régional cadets à Réalmont, plusieurs licenciés du Judo Bassin Aveyron étaient engagés. Dans la catégorie en – 55 kg, Thibaut Dumoulin a remporté la médaille de bronze pour seulement sa 2e année de pratique. Il débloque le compteur des points pour la ceinture noire. Célia Malbert en – 48 kg se classe 5e, tout près du podium.

Les deux autres judokas, Tom Combourieu et Nathan Géraud, étaient dans la même catégorie de poids en – 66 kg. Tom, cadet 1re année, est tombé face à de redoutables 3e année. Il menait le premier combat par waza ari mais il n’a pu conserver son avantage. Nathan Géraud chute également dans une très forte poule, avec 4 ceintures noires. Une erreur de stratégie au premier combat le condamne au sol par un étranglement contre un athlète vice-championnat du monde de ju-jitsu. Puis il se remobilise de très belle manière lors des deux autres combats mais le forfait du 3e combattant le prive de la suite du tournoi. La saison n’est pas terminée pour ces athlètes. Ils poursuivront leurs efforts au Grand prix d’Occitanie à Cahors et au championnat de France 2e division et espoir.

Ce fut en par ailleurs une belle expérience sportive et humaine pour Alex Noyé qui rentre dans le top 30 au championnat de France minime en – 66 kg à Villebon-sur-Yvette. Il s’est mesuré aux meilleurs judokas français et parvient jusqu’en 16e de finale. Il s’incline contre le futur demi-finaliste.