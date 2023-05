Trois jours d'animations en Aveyron : la liste des bons plans du 12 au 14 mai

Ce week-end sera encore riche en animations en Aveyron. Voici une liste non-exhaustive des sorties à faire ce vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14 mai.

Vendredi 12 mai

Alsac : visite du bourg de Balsac, à 14 h 30, rendez-vous sur le parvis de l’église.

Baraqueville : ciné-débat sur le thème de la valorisation et de la restauration des zones inondables et des zones humides, à 20 h 30, au Fauteuil rouge.

Conques : conférence sur l’histoire de l’abbatiale de Conques revisitée, à 18 h 30, à l’auditorium du centre européen.

Decazeville : journée mondiale de l’orgue, concert orgue et vielle à roue, à 20 h 30, en l’église Notre-Dame ; rencontre avec la romancière Annie Lulu, à 18 h 30, à la médiathèque ; soirée lectures, musiques, chants sur le thème « littérature hispanique », à 18 h 30, au local de l’association Mémoria andando, près du Laminoir. Durenque : dans le cadre du « Printemps des poètes », fête de la poésie, projection film, visite de la maison natale de François-Fabié et lecture poèmes. De 14 heures à 18 heures.

Estaing : soirée culturelle sur « la grande épopée rouergate : de l’Aveyron en Argentine » et la fondation de la colonie franco-occitanophone de Pigüé dans la pampa, à 19 heures, à la salle des fêtes.

Goutrens : fête votive, 19 h 30, concert avec le groupe « on naît pas bon, mais on s’éclate », 20 h 30, concours de belote et repas.

Lacroix-Barrez : ouverture du château de Valon, de 14 h 30 à 18 h 30.

Mur-de-Barrez : fête à Brommes, concours de belote à 20 h 30.

Olemps : concert avec le quartet Alsina, à 20 h 30, à la salle 7-77.

Onet-le-Château : « Green festival » avec des animations diverses, au golf de Fontanges. Prades-d’Aubrac : ouverture du lac des Picades, de 10 heures à 18 h 30.

Réquista : soirée théâtre participatif avec la compagnie Awac, à 20 h 30.

Rodez : brocante estivale ouverte uniquement aux professionnels. Tarif exposant : 20 €. Tous les mois, le 2e vendredi, du 12 mai au 13 octobre, de 8 heures à 17 heures ; tous les mois, le 4e vendredi, du 26 mai au 27 octobre, de 8 heures à 17 heures ; cabaret impro théâtre, à 20 h 30, au théâtre des 2 Points à la MJC ; concert avec le groupe Dethals quartet, à 21 heures, à la Menuiserie ; soirée théâtrale avec Les Comédiens au chariot, à 20 h 30, à la salle Paul-Astruc.

Sébazac-Concourès : concours de belote, à 20 h 30, à la salle des fêtes de Concourès.

Valady : soirée de soutien face aux violences sexistes, 19 heures, projection film, 21 h 30, concerts avec Radical Kitten et DJ Puissy. au Manoir.

Samedi 13 mai

Campouriez : concours de belote, à 21 heures, à la salle des fêtes.

Decazeville : salon des jeux mathématiques, jeux divers, conférence, à 10 heures, au Laminoir.

Entraygues-sur-Truyère : journée mondiale de l’orgue, concert orgue et vielle à roue, à 20 h 30, en l’église. Espalion : concours de belote, à 20 h 30, au centre Francis-Poulenc ; nuit européenne des musées, animations diverses. De 14 heures à minuit.

La Fouillade : soirée théâtrale avec « La compagnie de l’Orange bleue », à 21 heures, à la salle d’Arcanhac. Goutrens : visite du musée « Nos campagnes autrefois ». Visite commentée de 14 heures à 19 heures ; ouverture de l’espace Georges-Rouquier, de 14 h 30 à 18 h 30 ; fête votive, 14 heures, concours de pétanque, 16 heures, gou’trail, courses enfants, 19 heures, marché goumand, apéro concert avec « La Sourde oreille » et bal disco avec DJ Coco.

Lacroix-Barrez : ouverture du château de Valon, de 14 h 30 à 18 h 30.

La Loubière : exposition de François Lauras, à la tour d’Ortholès.

Luc : fête du jeu, de 14 h 30 à 18 h 30, à l’espace animation.

Marcillac-Vallon : foire à la bière artisanale, animation musicale. De 18 heures à minuit sur le tour de ville. Montrozier : ouverture du musée, animations diverses. De 14 heures à minuit, à l’espace archéologique départemental.

Mur-de-Barrez : fête à Brommes, 14 heures, concours de pétanque en doublettes, 20 heures, repas animé par Chant’Bart suivi d’un bal disco avec Magic Night. Naucelle : quine de l’école Jeanne-d’Arc, à 20 h 30, à la salle des « 2 viaducs ».

Onet-le-Château : « Green festival », animations diverses, au golf de Fontanges ; fête des Costes-Rouges, 15 heures, spectacle pour les enfants, à la Maison des associations des Costes Rouges ; vide-greniers de l’APE des Quatre-Saisons, de 9 heures à 16 heures, à L’Athyrium.

Prades-d’Aubrac : ouverture du lac des Picades, de 10 heures à 18 h 30.

Réquista : Festi’Plants aux jardins, animations et apéro-concert ; fête à Assac, vide-greniers, marché de producteurs, randonnée, exposition d’artistes peintres et jeux divers.

Rignac : dans le cadre de la Nuit européenne des musées, portes ouvertes au musée, de 17 heures à 19 heures, concert avec le Cœur des hautbois.

Rodelle : soirée théâtrale, à 20 h 30, à la Maison du Causse, à Bezonnes.

Rodez : concert avec la chorale Mélodica et l’Ensemble vocal des Quatre-Saisons, à 20 h 30, à la chapelle des Soœrs franciscaines, rue Peyrot ; dans le cadre de la journée mondiale consacrée à la maladie de Crohn, conférence sur la maladie, à 11 heures, à la Maison des associations ; fête de l’orgue, concert orgue et violoncelle avec Franck et Estelle Besingrand, à 20 h 30, à la cathédrale ; soirée théâtrale avec Les Martagons de l’Aubrac, à 20 h 30, à la chapelle Saint-Jo.

Saint-Geniez-d’Olt : concert « Génération accordéon », à 20 h 30, à la salle de l’espace culturel.

Saint-Laurent-d’Olt : déjeuner aux tripous ou tête de veau, de 8 heures à 13 heures ; marché aux fleurs et plants, de 8 h 30 à 12 h 30, à la salle polyvalente.

Saint-Martin-de-Lenne : fête du printemps, soirée théâtrale avec les Comédiens au chariot, à 20 h 30, à la salle des fêtes.

Saint-Saturnin-de-Lenne : quine des savoir-faire, à 21 heures, à la salle des fêtes.

Salles-la-Source : dans le cadre de la nuit européenne des musées, ouverture du musée des arts et métiers traditionnels avec des animations diverses, de 14 heures à minuit.

Savignac : fête, 14 h 30, concours de pétanque en doublettes, 19 h 30, apéro concert avec « Red-Li-Ne », 22 h 30, DJ avec Galaxie Podium.

Sébazac-Concourès : les 20 ans de Trad en 4d, stage de chants, de danses irlandaises, repas, bal en soirée avec Stockfish et Mbraïa, à 10 heures, à La Doline. Sévérac-l’Église : soirée théâtrale, à 20 h 30, à la salle des fêtes.

Valady : fête du printemps avec le Panier paysan, 10 heures, foire aux plants, dégustations et rencontres avec les producteurs, apéro musical avec la fanfare des Jongleurs d’accordéon, repas, sur la place de La Poste à Nuces.

Le Vibal : soirée théâtrale avec l’Acsent vibalais, à 21 heures, à la salle des fêtes.

Villeneuve : concert avec le Chœur de Figeac, à 20 h 30, en l’église du Saint-Sépulcre.

Dimanche 14 mai

Baraqueville : marché aux puces, de 7 heures à 13 heures, espace Raymond-Lacombe.

Boussac : exposition et histoire de la monnaie avec Jean-Claude Landais, de 10 heures à 17 heures, à la salle des fêtes.

La Capelle-Bleys : 2e édition des « Puces des couturières », de 10 heures à 19 heures, à la salle d’animation.

Castanet : le jumping de Sever organisé par la Chabraque.

Castelnau-de-Mandailles : déjeuner aux tripous, à 8 heures, à la salle des fêtes.

Centrès : marché aux fleurs et plants de légumes organisé par l’école de Camjac, de 8 h 30 à 12 h 30. au château de Taurines.

Cransac : les rendez-vous du bien-être, ateliers, conférences et exposants, de 10 heures à 19 heures, dans le parc thermal.

Curan : quine du club des genêts d’or, à 14 heures, à la salle des fêtes. Druelle : visite au prieuré du Sauvage, de 14 heures à 18 h 30.

Entraygues-sur-Truyère : journée mondiale de l’orgue, concert orgue, flûte et soprano, à 15 h 30, en l’église. Espalion : journée mondiale de l’orgue, concert orgue et vielle à roue, à 20 h 30, en l’église Saint-Jean-Baptiste. Espalion : vide-greniers, déjeuner aux tripous, à Calmont d’Olt.

Goutrens : visite commentée du musée « Nos campagnes autrefois », de 14 heures à 19 heures ; ouverture de l’espace Georges-Rouquier, de 14 h 30 à 18 h 30 ; fête votive, 8 heures, déjeuner aux escargots-chèvre ou tripous, 14 heures, concours du meilleur farçou, 15 heures, balade contée avec Yves Lavernhe. Lacroix-Barrez : ouverture du château de Valon, de 14 h 30 à 18 h 30.

Laissac : foire-exposition.

La Loubière : exposition de François Lauras, à la tour d’Ortholès.

Luc : concert avec la chorale du Haut-Ségala, à 15 heures, en l’église de La Primaube ; vente de fleurs organisée par l’école Saint-Jean. sur le marché, place de l’Étoile, à La Primaube.

Marcillac-Vallon : journée nationale de l’orgue, concert, à 14 heures, en l’église Saint-Martial ; thé dansant animé par Didier Malvezin, 20 heures, repas, de 16 heures à minuit, à la salle des fêtes.

Le Monastère : petit-déjeuner salé ou sucré suivi d’un vide-dressing, jouets et puériculture, à 8 heures, à la salle polyvalente du Ségala.

Montrozier : vide-greniers, de 9 heures à 17 heures, sur le parking de la salle des fêtes.

Mur-de-Barrez : fête à Brommes, 8 heures, déjeuner aux tripous, 12 h 30, repas, 14 h 30, démonstration trail 4x4, 19 h 30, repas.

Naucelle : bourse aux jouets, livres et vêtements, de 9 heures à 13 heures, dans la cour de l’école Jules-Ferry.

Rando-challenge : départ à 8 heures au Vallon de sports.

Le Nayrac : concert avec l’Harmonie d’Espalion et les Musiciens du Nayrac, à 16 heures, à l’espace multiculturel.

Noailhac : quine des aînés, à 14 heures, à la salle des fêtes.

Onet-le-Château : « Green festival » avec des animations diverses, au golf de Fontanges ; fête des Costes-Rouges, 8 heures, déjeuner aux tripous et tête de veau, vide-greniers, 15 heures, thé dansant avec Sylvie Nauges, aux Costes-Rouges ; vide-greniers et marché aux plants organisés par l’école Sainte-Bernadette, de 9 h 30 à 17 heures, à L’Athyrium.

Prades-d’Aubrac : ouverture du lac des Picades, de 10 heures à 18 h 30.

Rodez : première « rencontres potagères » organisée par la Jeune chambre économique, animations diverses, de 10 heures à 17 heures, au haras. Saint-Jean-Delnous : marché de printemps, à 13 h 30, au parc de Fatima.

Saint-Martin-de-Lenne : fête du printemps, thé dansant animé par Olivier Teyssèdre, à 15 heures, à la salle des fêtes.

Salmiech : fête du printemps, 8 heures, déjeuner aux tripous ou saucisse, marché aux fleurs et vide-greniers, à la salle polyvalente.

La Salvetat-Peyralès : vide-greniers, à 7 heures, dans le bourg.

Savignac : fête, 8 heures, déjeuner tripous et tête de veau, 15 heures, intervillages, 18 heures, apéro bandas, 20 heures, repas dansant avec Sébastien Magnaval. Sébazac-Concourès : journée du blaireau, de 10 heures à 18 heures, à la salle des animations ; marché aux fleurs et vide-grenier de l’APE de Sébazac au gymnase. Sénergues : cuisson au four à bois à partir de 11 h 30, pique-nique et après-midi théâtral et visite de l’église. Villefranche-de-Rouergue : concert voix et orgue, à 17 heures, à la collégiale Notre-Dame.