"On croyait le livre perdu, ce n’est pas le cas", comment l’Ouest Aveyron facilite l’accès à la culture dans les villages

L’intercommunalité poursuit l’aventure du réseau de lecture publique sur le territoire Ouest Aveyron, avec pour ambition celle de faciliter l’accès à la culture dans les villages.

Créé en 2019, le réseau de lecture publique poursuit son action sur le territoire de l’intercommunalité. Cette semaine, les élus ont signé la charte pour renouveler le contrat. Cette action a pour objectif de réparer les déficits en matière d’équipements et d’offres de lecture publique et d’améliorer l’accès et la qualité des services, notamment dans les villages. Plusieurs animations y sont régulièrement organisées.

"Une dynamique s’est mise en place"

Actuellement, 25 des 29 communes y participent. Le réseau compte près de 110 agents, dont 80 bénévoles, portés par les trois médiathèques de Villefranche, de Villeneuve et de La Fouillade, qui font office de moteur pour l’accès à la culture dans les villages. "Une dynamique s’est mise en place sur notre territoire, on espère raccrocher tout le monde", commente Michel Delpech, président d’Ouest Aveyron communauté.

"Ce programme permet aux gens de s’approprier la lecture et de donner envie de lire". "On entre dans une nouvelle phase de structuration administrative globale", poursuit le président. Ainsi, cette convention permet de renforcer les services, d’augmenter le budget outils et animations et d’accompagner le travail des bénévoles. "Sans eux, les petites bibliothèques ne fonctionneraient pas bien", appuie Michel Delpech.

"On a besoin de cette culture"

"La lecture touche tout le monde. On le voit d’ailleurs avec les programmes télé, il y a un manque de culture sur certaines chaînes", a souligné Jean-Pierre Masbou, vice-président délégué au développement culturel, à Ouest Aveyron communauté. "On croyait le livre perdu, ce n’est pas le cas. Ça a du sens aujourd’hui, internet ne répond pas à toutes les demandes. On a besoin de cette culture. C’est le rejet de l’ignorance qui nous sauvera".