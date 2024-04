Aveyron : salon de la bande dessinée, tourisme, théâtre... Où sortir ces vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 avril ?

Des animations pour tous les goûts vous attendent tout au long de ce week-end en Aveyron. Faites vos choix !

Vendredi 5 avril

Flavin.

- Concours de belote.

Naucelle.

- Festival de la bande dessinée, du vendredi 5 au samedi 6 à la médiathèque.

Pont-de-Salars.

- Salon du tourisme et de l’attractivité du Lévézou, à 14 h, au Dock des sports.

Samedi 6 avril

Calmont.

- Soirée théâtrale au profit du Téléthon avec la troupe "Bruits de couloirs", à 20 h 45, à la salle des fêtes de Ceignac.

Connac.

- Bal de printemps avec "Trio Loriot", à 19 h, à la salle des fêtes.

Durenque.

- Pièce de théâtre « Vache à lait » avec la Compagnie des "Trois coups".

Espalion.

- Concours de belote, à 20 h 30 au centre Francis-Poulenc.

Golinhac.

- Soirée théâtre avec la troupe "Guste et Compagnie", à 20 h 30 à salle des fêtes.

Luc.

- Soirée apéro-concert avec les groupes "Contre Temps" et "No Réso", à l’espace d’animation.

Marcillac-Vallon.

- Stage de peinture traditionnelle chinoise, du samedi 6 au dimanche 7, de 10 h à 17 h, au local de Lusine à Beausoleil.

Mur-de-Barrez.

- Concours de belote, à 20 h, à la résidence du parc de la Corette.

Naucelle.

Rodez.

- Soirée-concert avec "Antes et Madzes" au Club.

Sainte-Eulalie-d’Olt.

- Quine, à 20 h 30, à la salle d’animations.

Tauriac-de-Naucelle.

- Repas de la chasse, à 20 h, à la salle des fêtes de Saint-Martial.

Trémouilles.

- Théâtre : "Un ouvrage de dames" avec la compagnie des cinq Jasmins, à 20 h 45 à la salle des fêtes.

Villefranche-de-Rouergue.

- Soirée "Estofinado" animée par Véronique Pomiès, à la salle des fêtes de la Madeleine.

Dimanche 7 avril

Baraqueville.

- Quine, à 14 h à la salle des fêtes de Carcenac-Peyralès.

Castanet.

- Quine de la chasse à 14 h, salle des fêtes.

Durenque.

- Pièce de théâtre « Vache à lait » avec la Cie des « Trois coups ».

Luc.

- Bal trad, à l’espace animation.

Marcillac-Vallon.

- Stage de peinture traditionnelle chinoise de 10 h à 17 h au local del’association Lusine à Beausoleil.

Mayran.

- Petit-déjeuner avec charcuterie et manchons de canard, à 8 h à la salle des Janenques.

Nayrac (Le).

- Spectacle « Un Bougnat à Paris » par « Les Chanteurs d’Espalion », à 15 h à l’espace multiculturel.

Onet-le-Château.

- Concert avec une chorale, à 15h à l’église Saint-Joseph l’Artisan.