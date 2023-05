Onze ans après avoir remporté l'Eurovision, la Suédoise Loreen s'est imposée une nouvelle fois, samedi 13 mai 2023, lors de la 67e édition du concours qui avait lieu cette année à Liverpool. La Finlande, avec le chanteur Käärijä, est arrivée en deuxième position, Israël en troisième et la France, représentée par la Québécoise La Zarra, à la 16e place. L'hexagone n'a plus gagné depuis 1977 avec Marie Myriam.





Elle est la deuxième artiste à remporter l'Eurovision à deux reprises. Grande favorite de cette 67e édition avec son titre Tattoo, la Suédoise Loreen a brandi une nouvelle fois le grand micro en cristal, samedi 13 mai 2023, sur la scène du Liverpool Arena.

Loreen était déjà arrivée en tête du concours en 2012.

Des origines berbères

Son vrai nom est Lorine Zineb Nora Talhaoui. Âgée de 39 ans, elle est née à Stockholm, en Suède, de parents d'origine berbère marocaine. Aînée de six enfants, elle a grandi en banlieue de Stockholm, où elle habite aujourd'hui.

Interrogée par 20 minutes sur les symboles berbères présents dans sa scénographie, elle a expliqué : "Je voulais apporter une partie de mes origines marocaines qui sont, selon moi, ce qui fait que je me connecte aux choses si facilement". Loreen a également salué "la diversité voulue par l’Eurovision (...) Quand je vois l’Espagnole Blanca Paloma, le Finlandais Käärijä ou La Zarra, je me dis que, chacun à leur manière, représente des cultures".

Premier triomphe à l'Eurovision en 2012

Loreen s'est fait connaître du grand public en 2004 en participant à l'émission Idol, la version suédoise de la Nouvelle Star. Fin 2012, après son premier triomphe à l'Eurovision, son tout premier album, Heal, s'est classé directement dans le top 10 d'une quinzaine de pays d'Europe. Son deuxième album, intitulé Ride, est sorti en novembre 2017. Cette même année, Loreen a échoué à Melodifestivalen (la sélection suédoise qui détermine la contribution à l’Eurovision).

Elle a dit "non" au départ à Tattoo

La première fois que Loreen a entendu Tattoo, l'hymne pop sur l'amour inconditionnel qui l'a amenée à la victoire, sa réaction a été mitigée. "Quand j'ai entendu Tattoo, avant même qu’on me parle de Melodifestivalen, j'ai ressenti un plaisir mêlé de terreur. J'ai compris qu'il se passait quelque chose", a-t-elle confié au quotidien suédois Dagens Nyheter.

"Ma première réaction, quand on m’a proposé de participer à nouveau a été de dire non", a-t-elle confié à 20 minutes. Mais la chanteuse s'est finalement ravisée. "Comme tant de personnes se réjouissaient, j’ai décidé de tenter le coup, cela me rendait heureuse. C’est un peu comme un acte de foi."