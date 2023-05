Infirmiers libéraux en colère : l'Aveyron manifeste à Toulouse pour faire entendre les réalités des soins à domicile

De plus en plus de professionnels rejoignent le collectif des infirmiers libéraux en colère, notamment en Aveyron.

Les infirmiers libéraux en colère, dont le collectif continue de prendre de l'ampleur depuis la fin de l'année 2022, ont manifesté dans plusieurs villes de France vendredi 12 mai 2023. Ils étaient presque 200 à Toulouse à défiler devant la CPAM 31 avant d'être reçus par la sous-directrice de l'Agence régionale de santé (ARS).

Le collectif, qui a muté en association, compte à présent 2 400 adhérents sur le plan national. En Aveyron, 225 infirmiers libéraux (sur les 800 qui exercent dans le département) ont rejoint le mouvement. "Lors de nos échanges avec la CPAM et l'ARS, on a fait remonter nos problèmes de terrain et des différences entre les décideurs et la réalité de la médecine à domicile", explique Virginie Jalfre-Azam, membre de la délégation aveyronnaise. "Lors de ce rassemblement, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'infirmiers venus de milieux ruraux. L'Aveyron bien sûr, mais aussi le Gers, les Hautes-Pyrénées ou l'Ariège. La profession a un sentiment d'injustice et a de grosses difficultés surtout dans des milieux où nos patients ont du mal à accéder aux soins".

Sans compter "les honoraires qui sont gelés depuis 2009 et qui ne sont pas du tout adéquats avec l'inflation", les infirmiers libéraux veulent faire entendre que leur métier a énormément évolué ces dernières années. Surtout en milieu rural, "nous sommes les premiers interlocuteurs de santé des gens à domicile".

Rencontre avec le député Laurent Alexandre

Les infirmiers libéraux de l'Aveyron ont récemment rencontré le député de la France Insoumise, Laurent Alexandre, afin de planifier avec l'élu une demi-journée en immersion en juin. "Cela pourrait mener à un dépôt d'amendement à l'Assemblée nationale. On ne sait pas jusqu'où cela peut aller, mais l'important est de faire remonter les réalités de la profession", assure Virginie Jalfre-Azam.