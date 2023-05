Paris face à la sécheresse dans le futur

Face au risque croissant de sécheresses, la Ville de Paris, la Métropole du Grand Paris, l’établissement public territorial de bassin Seine Grands Lacs et l’OCDE engagent une vaste étude prospective sur les impacts possibles d’une pénurie en eau à l’échelle de la métropole parisienne. L’étude s’inscrit dans la politique de la Ville de Paris en faveur de la résilience urbaine.

Du fait du réchauffement climatique, les villes européennes sont touchées par des épisodes de sécheresse de plus en plus longs et intenses. Les petits cours d’eau de l’aire métropolitaine parisienne et certaines nappes souterraines ne sont pas épargnés, entraînant des restrictions d’usages.

Alors que la France a traversé un épisode de sécheresse intense en 2022 et que l’étiage de la Seine a été l’un des plus bas enregistré en Île-de-France depuis le milieu du XXe siècle, les conséquences possibles d’une pénurie d’eau deviennent une préoccupation pour le futur.