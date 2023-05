Villefranche-de-Rouergue. Pleins feux sur les tournois

Les tournois se poursuivent les week-ends de mai, pour la plus grande joie des petits stadistes.

Les U9 et U11 se sont rendus au tournoi du FC Comtal. 70 joueurs et joueuses, 8 équipes engagées, 30 parents accompagnants, 4 finales jouées, 2 titres remportés. Au final, une journée pleine de plaisir, de joies et de belles phases de jeu sur les terrains…

À Millau avait lieu le challenge départemental U11. Les petits stadistes ont terminé 14e de cette belle édition 2023. Ce dimanche a eu lieu une belle journée pour tous.

Samedi, le stade du Tricot était réservé aux filles U15F et U18F. Les supporters, qui ont assisté au match, ont pu se rendre compte de l’importance du foot féminin au sein du Stade villefranchois Football. Malgré un forfait du côté des adversaires de nos U15F, ces dernières n’ont pu jouer qu’un seul match, mais quel match.

Elles ont terminé par une victoire de 5 à 0 contre Sébazac.

Grâce à ce score, les filles confirment leur potentiel sur le terrain.

Dommage que sur la saison, l’effectif soit trop limité sur certains week-ends.

Les U18F ont joué, quant à elles, deux matchs qui se sont terminés par une victoire contre Salles-Curan et un nul contre Druelle.

Nos filles n’ont rien lâché et ont travaillé leur mental. Mention spéciale à nos trois jeunes arbitres Ousmane, Samuel et Léa.