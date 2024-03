Football : Saint-Georges-de-Luzençon au défi de l’ogre espalionnais en demies de la coupe de l’Aveyron

Les hommes de Lamine Diedhiou, l’entraîneur de Saint-Georges, sont face à un mur. Samedi 30 mars (19 heures), ils devront venir à bout de la meilleure formation de l’histoire en coupe de l’Aveyron (six succès) et tenante du titre pour rejoindre Paul-Lignon pour la première fois.

Les deux détenteurs du prestigieux trophée, chez les hommes (Espalion) comme chez les femmes (Bozouls), sont toujours en course pour se succéder à eux-mêmes à l’heure d’entrer dans le dernier carré. Huit équipes sont à quatre-vingt-dix minutes de rejoindre le mythique Paul-Lignon et les deux finales de la coupe.

Un Saint-Georges en verve face à l’expérience espalionnaise

À l’aube du changement d’heure estival, les drapeaux, les maquillages, les trompettes et différentes banderoles vont ressortir de la poussière avec toute l’émulation que la coupe de l’Aveyron crée dans les villages. Dès samedi 30 mars, à 19 heures sur le stade de La Falque à Saint-Geniez, le premier billet sera attribué à Saint-Georges ou à Espalion chez les hommes. Pour les experts, les Sud-Aveyronnais pourraient partir avec les faveurs des pronostics.

Cinquièmes avec trois rencontres en retard sur le leader de D1, Comtal II, les jaune et bleu peuvent encore espérer jouer les trouble-fêtes dans la course à la montée en championnat comme en coupe de l’Aveyron. "Ce sera du 50/50. Une rencontre très différente du championnat. Peu importe ce qu’il s’est passé avant", ambitionne Pascal Cure, le coach de l’US Espalion.

Pour aller disputer l’ultime manche rue Vieussens, Lamine Diedhiou et ses protégés vont devoir dépasser la pression d’une demi-finale qui n’aura rien à voir avec les deux précédentes confrontations face à leurs adversaires du soir, pas plus tard que samedi 23 mars, à domicile, et le 10 mars à Perse. Deux rencontres ponctuées par deux victoires pour Saint-Georges, respectivement 2-1 et 1-3.

"Ils ont une expérience de la coupe que nous n’avons pas"

"Nous sommes sans pression, bien préparés. Nous connaissons notre adversaire comme il nous connaît. Ce serait humain de croire que, comme on vient de les battre à deux reprises nous sommes favoris mais c’est une tout autre compétition, concède Diedhiou. Ils sont le tenant de la coupe et ils ont une expérience de cette compétition que nous n’avons pas. C’est un vrai test pour nous, un challenge parfait. Je suis venu à Saint-Georges pour vivre des choses comme ça, les joueurs méritent de disputer un tel match."

Mais pour aller au bout du parcours, il faudra battre le sextuple vainqueur et tenant du trophée. D’autant que les Espalionnais avaient déjà rongé leur frein en s’inclinant en 2019 face à un autre demi-finaliste et habitué de la compétition, Naucelle. Pour quasiment le même groupe sang et or depuis plusieurs saisons, l’occasion est idéale et rare de boucler la boucle. "C’est toujours une fierté de continuer l’aventure, surtout en tant que tenant du titre", ajoute Cure.

Trois autres billets pour les finales Outre le premier sésame attribué samedi 30 mars à Saint-Geniez, les Bozoulaises (comme Espalion) pourraient composter le ticket pour défendre leur titre à Paul-Lignon. Ce sera face à Naucelle à Aubin (20 heures). Et il faudra attendre dimanche 21 mars (coups d’envoi à 16 heures) pour connaître les deux autres finalistes, hommes et dames. Les Naucellois, vainqueurs de l’épreuve en 2019, s’avanceront en favoris face à Aguessac, à Onet. Tandis que les féminines de la JS Lévézou tenteront d’empêcher un possible remake de la finale de l’édition précédente en privant Montbazens-Rignac d’un billet.