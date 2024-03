Football : en demi-finales de la coupe de l’Aveyron, Saint-Georges fait tomber le tenant du titre !

Les hommes de Lamine Diedhiou se sont offert le premier billet pour la finale, samedi 30 mars à Saint-Geniez, en battant (3-1) Espalion et ils vont découvrir Paul-Lignon !

Poussés par leurs bruyants supporters, les Saint-Georgiens n’ont pas manqué l’occasion – après s’être inclinés au même stade en 2008 – de rallier la rue Vieussens le soir du 25 mai prochain. La fougue sudiste l’a emporté sur l’expérience espalionnaise (3-1). Même s’il a fallu de la patience aux jaune et bleu pour sortir vainqueurs d’un duel qui a tenu toutes ses promesses. Une demi-finale qui avait mal commencé pour eux en concédant l’ouverture du score après onze minutes de jeu et un service parfait d’Antonin Lenne pour trouver Thomas Barry, qui n’avait plus qu’à pousser le ballon au fond des filets.

Les supporters espalionnais étaient au rendez-vous à Saint-Geniez. Centre Presse Aveyron - Jean-Louis Bories

Yacine Zouhir, détonateur de la rencontre

De la ferveur en tribune, de l’engagement sur le terrain, les quelque 600 spectateurs présents à La Falque ne boudaient pas leur joie. Le coach sud-aveyronnais Lamine Diedhiou a effectué son premier changement avant la demi-heure de jeu. Avec l’entrée de Yacine Zouhir, qui a été le détonateur de la rencontre, c’était un premier tournant. Avant le deuxième de la soirée cinq minutes avant la pause.

Les Saint-Georgiens vont voir Paul-Lignon pour la toute première fois grâce à leur succès 3-1 contre les sang et or d’Espalion, samedi 30 mars. Centre Presse Aveyron - Jean-Louis Bories

L’Espalionnais Yoann Cayla se faisait la malle sur le bord de la ligne de touche et se faisait accrocher par Clément Marcilhac qui semblait en position de dernier défenseur… Pour un carton jaune. Cinq minutes plus tard, alors que l’on était entré dans le temps additionnel, Zouhir centrait dans la surface et Dorian Pélissier, en renard, est venu égaliser. Un premier coup sur la tête pour les protégés de Pascal Cure.

Au retour des vestiaires, le 5e de D1 qui s’était imposé à deux reprises, dernièrement, contre son adversaire du soir en championnat faisait encore grimper le curseur dans l’intensité. L’heure de jeu venait d’être franchie et sur un long ballon, Zouhir profitait d’une mésentente entre un défenseur et le portier espalionnais pour venir donner l’avantage aux siens d’une talonnade.

Un troisième but saint-georgien dans les arrêts de jeu

Les supporters du village niché au pied du viaduc redoublaient d’intensité dans les chants, comme leurs joueurs sur la pelouse, pour les aider à tenir jusqu’au bout. Dans le dernier quart d’heure, le tenant du titre jouait son va-tout. Mais le maître à jouer de Perse, Antonin Lenne, ne parvenait à redresser sa frappe qui filait dans le petit filet avant un dernier coup franc du même Lenne qui donnait les dernières sueurs aux Saint-Georgiens.

Finalement, sur l’ultime ballon, c’est encore Zouhir qui faisait des misères à ses adversaires du soir pour servir Sezai Sallabas, seul devant le but vide, et libérer définitivement les siens. La fête promettait d’être folle à Saint-Georges, en attendant de connaître son adversaire. Réponse dimanche 31 mars (16 heures) à La Roque au bout du duel entre Aguessac et Naucelle.

Les réactions Lamine Diedhiou, entraîneur de Saint-Georges

Mes joueurs se sont vite ressaisis après l’ouverture du score d’Espalion. Ils sont intelligents et très déterminés. Cette saison, nous voulions aller à Paul-Lignon, c’était un objectif. On a réussi à emmener un village à Saint-Geniez et maintenant il va aller à Rodez. C’est un beau cadeau. Nous n’avons pas baissé les bras. Espalion a une belle équipe. Pascal Cure, entraîneur d’Espalion

Le tournant du match, comme toute la rencontre, c’est la faiblesse de l’arbitrage en Aveyron (sic). Les joueurs ont fait le job, les deux équipes ont été à la hauteur de l’évènement mais pas l’arbitrage. C’était une belle aventure. C’est toujours beau lorsque l’on gagne et triste quand on perd.