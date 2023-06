Cette entreprise représentera l'Aveyron à l'Elysée pour la Grande exposition du Fabriqué en France

Elle est spécialisée dans la communication et la vidéo-protection pour les trains, et a été retenue pour cet événement qui se déroulera les 1er et 2 juillet.

La Grande exposition du Fabriqué en France au palais de l'Elysée a été initiée début 2020 par Emmanuel Macron et malgré le Covid, la 3e édition se déroulera les 1er et 2 juillet 2023. Sur les 2 452 dossiers déposés par les entreprises, 124 ont été retenus et seront donc présents à ce rendez-vous qui met à l'honneur "les entreprises, les artisans, les producteurs et les industriels qui s’engagent pleinement dans la fabrication française". Entraient en compte pour cette sélection les démarches de production respectueuses de l’environnement, un engagement social et contribuant au maintien d’un des savoir-faire régionaux, et la participation au développement économique local. Ces 124 "Fabriqué en France" sont une sorte d'inventaire à la Prévert des savoirs-faire dans tous les domaines, "2CV des Bouches-du-Rhône, couverts du Calvados, sardines du Finistère, sneakers de l'Ardèche, tracteur de Haute-Sâone, saxophone des Yvelines ou encore chaussettes du Tarn". Parmi ces 124 entreprises, 14 proviennent d'Occitanie, dont une de l'Aveyron, Actia Telecom, spécialisée dans les solutions de vidéo-protection pour trains et des systèmes embarqués. Cette entreprise basée à Saint-Georges-de-Luzençon depuis 1991 fait partie du Groupe Actia, qui compte 22 implantations dans le monde et emploie 3 425 collaborateurs. L'Actia aveyronnaise emploie elle 350 personnes dont 120 sur le site et recrute actuellement. La sélection Occitanie La sélection en Occitanie. Repro CP