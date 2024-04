Villefranche-de-Rouergue. Le soleil était au rendez-vous pour les "vacances football" !

Pour cette première semaine de vacances scolaires, le Stade Villefranchois football a réuni ses plus jeunes licenciés pour les "vacances football de printemps". Le soleil était au rendez-vous lors de cette opération réussie, comme d’ailleurs pour les autres "vacances football" déjà installées dans un fonctionnement bien rodé.

Ce mercredi, ce sont les petits qui ont débuté cet événement sur le stade du Tricot. Au menu de cette première journée, les U7 et U9 ont commencé par une séance dominante technique le matin.

Après un pique-nique pris ensembles, les éducateurs ont préparé un quiz culture foot, avant de proposer une opération "nettoyons notre stade". Cette journée s’est terminée par un tournoi en foot à 5 et une remise de récompense suivie du goûter collectif.

Jeudi, c’était cette fois au tour des jeunes des catégories U13 et U15 d’être sur les terrains, encore une fois lors d’une journée sous le soleil. Une journée qui s’est passée à l’identique des U7 et U9, à savoir une séance dominante technique le matin. La journée s’est terminée également par des tournois en foot réduit et d’un goûter pris ensembles avec remise de récompenses.

Vendredi, un même programme est établi pour la catégorie des U11. Les jeunes licenciés retiendront de cette semaine un grand moment de convivialité autour du foot, et ce, grâce aux éducateurs qui se sont donnés à fond pour le plus grand plaisir de tous.