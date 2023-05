Entraygues-sur-Truyère. Un repas convivial pour compenser la pluie qui a arrosé le vide-greniers

L’association Couesque-Avenir et son président René Verzeletti ont organisé le vide-greniers de Couesque. Malgré un temps plutôt pluvieux, 18 exposants étaient présents et proposaient objets divers ou de brocante, bibelots, vaisselle, verrerie, et autres céramiques anciennes. Le public est venu chiner une trouvaille en fin de matinée. Puis tout le monde s’est retrouvé attablé à midi, pour déguster de délicieuses saucisses grillées accompagnées de frites et de salade de fruits, dans une ambiance très conviviale. 72 repas ont été servis. Le but de ce vide grenier est de manger ensemble, de créer du lien social : Un pari réussi et une journée joyeuse malgré les nuages.