Réquista. Un marché aux puces bien fréquenté

Le marché aux puces qui s’est tenu dimanche a été un grand succès, attirant de nombreux exposants qui ont rempli la halle couverte. Cet événement leur a permis de vendre leurs marchandises, tout en soutenant une cause noble.

Les fonds collectés grâce aux emplacements ont contribué directement à l’association Ilona et à son travail en faveur des enfants malades, offrant ainsi un soutien financier précieux pour les traitements médicaux, les soins et le bien-être des enfants bénéficiaires.

Les visiteurs ont également répondu présents en grand nombre, attirés par la possibilité de trouver des vêtements et des objets utilitaires ou fantaisie à des prix avantageux, à 2 €. Cette initiative s’inscrit dans la tendance actuelle qui encourage le recyclage et la réutilisation des objets, permettant ainsi aux gens de faire de bonnes affaires tout en adoptant une approche plus durable de la consommation.

Une prochaine rencontre est prévue le 18 juin. Cela offrira une autre occasion aux exposants et aux visiteurs de se réunir, d’échanger et de continuer à soutenir l’association Ilona tout en profitant des opportunités d’achat et de vente dans une ambiance conviviale. Ces marchés aux puces sont non seulement des événements bénéfiques pour la communauté, mais ils contribuent également à sensibiliser le public à des problèmes sociaux importants, tels que les maladies chez les enfants, et à promouvoir des actions solidaires. En encourageant le recyclage et la réutilisation des objets, ils jouent un rôle essentiel dans la construction d’un avenir plus durable et équitable. Contact au 06 07 90 93 50 ou au 06 78 49 10 58.