Votre plus beau marché 2023 : l'Occitanie reste solidement représentée, voici les dix candidats encore en lice

Une nouvelle manche du concours du plus beau marché de France a livré son verdict, vendredi 26 mai 2023. L'Occitanie, qui avait deux candidats encore en lice, garde toutes ses chances de l'emporter.

L'étau se resserre ! De 24 potentiels vainqueurs, ils sont passés... à 10, ce vendredi 26 mai 2023, dans le concours du plus beau marché de France. Marie-Sophie Lacarrau l'a annoncé, en marge du JT de 13 heures, sur TF1.

Excellente nouvelle pour l'Occitanie

Pour l'Occitanie, cette nouvelle manche a livré un superbe résultat. 14 marchés ont malheureusement été éliminés : ce n'est pas le cas de Sète (Hérault) et de Grenade-sur-Garonne (Haute-Garonne), qui sont qualifiés ! Ces marchés représentent respectivement le Languedoc-Roussillon et le Midi-Pyrénées, le concours prenant en compte l'ancien découpage des régions de France. Il n'y a qu'un autre des 13 territoires actuels qui peut se targuer d'avoir encore deux représentants parmi les 10 derniers candidats : il s'agit de la Nouvelle-Aquitaine.

Qui est encore en lice ?

Petit à petit, la liste se réduit donc. En ce vendredi 26 mai 2023, il ne reste plus que 10 prétendants au sacre final, pour devenir le plus beau marché de France. Qui sont les candidats encore en lice ? Les voici :

La Réole (Aquitaine - Nouvelle-Aquitaine )

) Thouars (Poitou-Charentes - Nouvelle-Aquitaine )

) Sète (Languedoc-Roussillon - Occitanie )

) Grenade (Midi-Pyrénées - Occitanie )

) Colmar (Alsace - Grand-Est )

) Arras (Nord-Pas-de-Calais - Hauts de France)

Vannes ( Bretagne )

) Argenton-sur-Creuse (Centre - Centre-Val-de-Loire )

) Yvetot (Haute-Normandie - Normandie )

) Garéoult (Provence-Alpes-Côte d'Azur)

Quelles sont les prochaines échéances ?

Comme cela a été le cas lors des premières manches, c'est le vote des téléspectateurs qui dictera la suite de l'aventure. Vous pouvez choisir votre marché préféré via ce lien. Cette phase de votes se terminera le 16 juin à 20 heures.

À l’issue de celle-ci, un "Super Jury" entrera en jeu. Composé de trois personnalités de TF1 (Anne-Claire Coudray, Camille Combal et Jean-Luc Reichmann) et de trois téléspectateurs, il se réunira dans les locaux de la chaîne, où il votera sur la base des trois marchés qui auront récolté le plus de suffrages au niveau national.

C'est lors de la semaine du 26 juin que le vainqueur de la sixième édition du plus beau marché sera dévoilé.