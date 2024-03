Votre plus beau marché 2024 : deux communes de l'Aveyron sont en lice pour représenter la région

Lors des premières éditions de l’opération de TF1 soutenu par les marchés de Villefranche-de-Rouergue et de Rodez avaient été retenus pour porter les couleurs de l’Aveyron.

Pour l’édition 2024 (ce sera la septième) du concours "Votre plus beau marché", organisé par le journal de 13 heures de TF1 avec les titres de la presse quotidienne régionale, deux marchés de l’Ouest Aveyron ont été retenus : celui de Najac et celui de Villeneuve.

Ex-région Midi-Pyrénées

Ainsi depuis le 6 mars et jusqu’au 1er avril, est-il possible de voter sur www.tf1info.fr/votre-plus-beau-marche/ pour un des seize marchés sélectionnés dans l’ex-région Midi-Pyrénées afin d’élire le représentant régional. Puis, du 22 avril au 23 mai, les "électeurs" pourront défendre leur candidat pour que ce marché soit sacré plus beau marché de France 2024.

Devenu permanent tous les dimanches de l’année depuis 2020 grâce à la pugnacité de Fabrice Guibal, élu municipal, qui a pris à bras-le-corps son organisation en allant chercher des producteurs, en imaginant des dimanches à thème, le marché est désormais incontournable de la vie du village. Mieux lors des longs mois d’automne ou d’hiver, il en rythme les semaines. "Grande surface" de producteurs du terroir à ciel ouvert, le marché s’ouvre sur l’histoire et le patrimoine omniprésents dans le bourg castral. D‘un petit coup d’œil, le chaland peut aussi tomber sur l’imposante forteresse.

Venir au marché de Najac, c’est aussi, et simplement prendre le temps de vivre sans se poser de question ni se prendre la tête. Le temps de prendre un café, de traîner à l’apéro en se retrouvant entre proches dès que les premiers rayons du soleil daignent venir caresser les corps. Mais c’est aussi l’occasion de dénicher quelques pépites gourmandes auprès de nombreux maraîchers, des éleveurs, producteurs de fromages. Bref cultiver des instants privilégiés de bonheur simple. Rendez-vous tous les dimanches matin jusqu’à 13 heures.