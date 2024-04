Villeneuve. Téléthon : passage de relais pour 2024

Après avoir été en fonction pendant douze ans, Jean Auriac, ancien délégué cantonal du Téléthon, ce sont donc Guy Ferrié, Jean-Claude Cavalié, Jean-Jacques Morel et Christian Marty qui ont repris le relais. Tous sont conconcentrés sur la prochaine édition. On se souvient qu’en décembre, bon nombre d’associations villeneuvoises avaient répondu à l’appel pour bâtir un programme pour quatre jours d’animations afin de récolter des dons pour le prochain Téléthon. Année après année, la Bastide villeneuvoise se mobilise pour cette noble cause. Les élèves de l’école, Accord’anse, Love et Songs, les coureurs de fond, Villeneuve médiévale, les garagistes villeneuvois, la société de chasse, Passion Mécaniques 44, Le randonneur, Calèches et cavaliers du Rouergue, Familles rurales, la bibliothèque, autant d’acteurs et d’associations qui n’hésitent pas à prendre de leur temps pour s’associer à cette opération nationale.

à l’heure du bilan officiel, leur générosité a permis de recueillir une somme proche de 9 132 €, en légère baisse par rapport à l’année précédente.

Dernier thé dansant de la saison pour le club de l’Amitié

Dimanche 14 avril, à partir de 14 h, à la salle des fêtes, le club de l’Amitié organise un thé dansant avec Gilles Saby et son orchestre. Inscription possible au 06 27 17 83 18.