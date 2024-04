Auto : Matthieu Margaillan (Fabia) prend les devants au rallye terre des causses

Le pilote bas-alpin Matthieu Margaillan (Skoda Fabia) a ouvert le championnat de France des rallyes terre en prenant la tête à l’issue de la première journée de l’épreuve autour de Villeneuve, ce samedi.

Une sacrée ouverture pour celui dont la chasse au titre national débute parfaitement. Ainsi, à la fin de la première boucle de trois spéciales du rallye terre des causses autour de Villeneuve ce samedi, avec quelques surprises aussi, le général provisoire de la première moitié de journée donnait en tête Matthieu Margaillan et sa Fabia, ayant pris les commandes dès le premier chrono à l’issue duquel il confiait : "On a roulé propre car c’est difficile d’attaquer avec cette glisse ". Derrière lui, on retrouvait un des outsiders annoncés, Laurent Pellier qui, s’il concédait avoir vécu une deuxième spéciale difficile avec sa Hyundai I20, avouait aussi "se régaler ".

La troisième place était occupée par Florent Todeschini, Citroën C3 R2, qui connaissait quelques problèmes d’adaptation avec sa nouvelle voiture : "Tout change, même la position de conduite, ma meilleure spéciale a été la première même si ce n’était pas évident en ouvrant la route." La principale surprise venait de l’Aveyronnais François Xavier-Blanc (Fabia), originaire de Saint-Geniez, qui signait un splendide scratch dans l’ES3 et prenait la 4e place du général provisoire à mi-journée. "J’étais un peu hésitant au début, dira-t-il. Mais après j’ai foncé. Malgré tout je ne m’attendais pas à faire ce scratch."

Classements et programme du jour général 1re étape

1. Margaillan - Margaillan (Skoda Fabia) 51’19’’9

2. Pellier - Bronner (Hyundai i20) à 12’’1

3. Todeschini - Barral (Citroen C3) 14’’2

4. Vigion - Borderie (Citroen C3) 53’’2

5. Ragues - Pesenti (Skoda Fabia) 1’27’’1

6. Gascou - De Turkheim (Skoda Fabia) 1’30’’1

7. Rumeau - Amblard (Ford Fiesta) 1’42’’8

8. Feraud - Giraud (DS3) 1’56’’8

9. Lafay - Quartini (Citroen C3) 2’25’4

10. Masclaux - Moulin (Skoda Fabia) 2’29’’3 ES1 Foissac

1. Margaillan - Margaillan (Skoda Fabia) 3’44’’1

2. Todeschini - Barral (Citroen C3) à 1’’5

3. Vigion - Borderie (Citroen C3) 3’’1

ES2 Loupiac

1. Margaillan - Margaillan (Skoda Fabia) 8’50’’4

2. Todeschini - Barral (Citroen C3) à 5’’9

3. Pellier - Bronner (Hyundai i20) 6’’8

ES3 Gelles

1. Blanc - Garel (Skoda Fabia) 13’16’’1

2. Pellier - Bronner (Hyundai i20) à 0’’3

3. Margaillan - Margaillan (Skoda Fabia) 3’’2

ES4 Foissac

1. Margaillan - Margaillan (Skoda Fabia) 3’40’’4

2. Pellier - Bronner (Hyundai i20) à 0’’8

3. Todeschini - Barral (Citroen C3) 2’’9

ES5 Loupiac

1. Margaillan - Margaillan (Skoda Fabia) 8’42’’1

2. Todeschini - Barral (Citroen C3) à 3’’2

3. Pellier - Bronner (Hyundai i20) 5’’0

ES6 Gelles

1. Pellier - Bronner (Hyundai i20) 13’02’’

2. Margaillan - Margaillan (Skoda Fabia) à 1’’1

3. Todeschini - Barral (Citroen C3) 1’’7

Programme étape 2 dimanche

ES7 Grottes de Foissac - Montsalès 11 h 23

ES8 Villeneuve - Gelles 12 h 06

ES9 Grottes de Foissac - Montsalès 15 h 09

ES10 Villeneuve - Gelles 15 h 52



Le top 5 était complété par un autre outsider, Jean-Sébastien Vigion, le champion de France terre deux roues motrices en titre, passé dans la catégorie reine avec une Citroën C3 R2. Le gros perdant de cette première boucle n’était autre que Benjamin Clemençon, qui laissait filer près de 4 minutes sur une crevaison dans l’ES3 et dégringolait au classement.

Blanc, l’attraction aveyronnaise

Ensuite, dans la deuxième boucle, si les deux premières spéciales ne changeaient pas la donne chez les leaders, les 24 bornes du dernier passage étaient fatales à l’Aveyronnais François- Xaxier Blanc, lâchant près de trois minutes. "Nous avons calé dans une épingle serrée, a-t-il expliqué en même temps qu’il voyait le podium s’envoler. Le démarreur s’est bloqué et il a fallu attendre que des spectateurs viennent nous pousser pour pouvoir repartir. " Cette spéciale était aussi l’occasion pour Laurent Pellier de réaliser son premier scratch au championnat de France terre. Et le podium de la première étape était inchangé : Margaillan, Pellier et Todeschini.

Dans les autres catégories, la bataille faisait également rage surtout en Clio Trophy ou différents leaders se succédaient au fil de la journée. Une journée mise à profit par Tom Pellerey pour virer en tête devant Benjamin Boulenc et Mika Rasoamaromaka. Un trophy dans lequel le Bozoulais Jean-Michel Da Cunha prenait la 10e place et le Ruthénois Arthur Pélamourgues la 13e.

Demain, les quelque 120 rescapés s’élanceront pour une dernière étape où tout est encore jouable, les leaders étant séparés par une petite poignée de secondes. Il va falloir faire un parfait équilibre entre assurer et attaquer.