Auto : un 27e rallye terre des causses pleinement réussi

"Une belle réussite." Tels sont les mots qui viennent à la bouche de Didier Alléguède, le président de l’écurie Uxello, au moment de dresser le bilan de la 27e édition de son terre des causses ayant ouvert le championnat de France de la spécialité tout le week-end tout autour de Villeneuve.

Une réussite qu’il attribue à plusieurs facteurs, à commencer par la météo. "C’est la première fois depuis bien longtemps que l’épreuve se déroule intégralement par temps sec et les pilotes sont unanimes pour dire que c’est totalement différent et très intéressant. " Une réussite qu’il attribue également au plateau exceptionnel, près de 150 engagés dont une vingtaine dans la catégorie reine. " Le championnat terre monte en puissance année après année et, cette saison, au regard les engagés, on devrait vivre une belle saison. " Mais la réussite de cette 27e édition, c’est également le suspense qui a tenu les spectateurs en haleine jusque dans les derniers mètres du dimanche après-midi pour la victoire du Marseillais Todeschini sur Citroën C3. "Six dixièmes d’écart à l’arrivée, ce n’est rien, relève-t-il. Cela a pu se jouer à tous les niveaux dans la dernière spéciale et même sur l’ultime freinage avant la ligne d’arrivée." Une réussite due aussi à l’arrivée de nouveaux concurrents qui ont été compétitifs de bout en bout. "Bien sûr, si l’on pensait à Todeschini ou encore Margaillan pour la victoire, on a vu des pilotes comme Laurent Pellier qui découvrait le championnat terre au volant d’une voiture qu’il ne connaissait pas être compétitif d’entrée. Ou bien encore Sarah Rumeau qui pilotait une Rallye 2 pour la première fois réalisant une excellente 7e place au milieu des top pilotes." Mais, ces éléments ne sont qu’une partie des ingrédients qui contribuent au succès. "Je suis vraiment fier du comportement des spectateurs, insiste ainsi le président. Aucun contretemps, aucune annulation due à des personnes mal placées. Chez nous, c’était parfait et il faut que ça continue. "

Bravo et appel aux bénévoles

Autre point de réussite : l’implication des bénévoles aussi bien en amont de l’épreuve dans la phase de préparation que pendant le déroulement où ils sont près de 200 à officier. "Nous avons pu valider tous les postes prévus mais cela devient de plus en plus difficile de trouver des bénévoles, tempère Alléguède. Il faut dire que sur des épreuves comme le championnat terre où les reconnaissances ont lieu le matin, certains sont en place dès 4 heures du matin et finissent à 22 heures. " Et si l’organisation fait de gros efforts en fournissant nourriture et hébergement, il reste encore pas mal de frais, en particulier le carburant. "Certains font plus de 500 km pour venir." Des bénévoles dont la moyenne d’âge commence à s’élever et qui ne trouvent pas forcément de remplaçants lorsqu’ils arrêtent. " Il est urgent de s’inquiéter, car sans eux, rien n’est possible. "

Enfin dernier point de réussite, l’avis favorable de l’observateur de la fédération qui n’a relevé aucun point négatif et a félicité les organisateurs.