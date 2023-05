Jeux de Paris 2024 : qui pourra bénéficier d'un des 401 220 billets gratuits distribués par l'Etat ?

L'État a prévu la distribution d'exactement 401 220 billets gratuits dans les prochains mois pour assister aux Jeux. Mais qui pourra bénéficier de ces précieux sésames ?

258 800 billets pour les jeunes

Au total, 258 800 billets seront distribués aux élèves scolarisés de toutes les écoles de France métropolitaine et d’Outre-mer, du CM1 à la Terminale. Une partie ira "à des jeunes défavorisés, protégés par l’Aide sociale à l’enfance ou bénéficiant d’un programme d’accompagnement pour les vacances (dispositifs -quartiers d’été- et -colos apprenantes-, par exemple)", détaille le ministère. Des jeunes "s’illustrant de manière exemplaire par leur engagement citoyen ou associatif" ainsi que des étudiants boursiers seront également choisis.

A lire aussi : Jeux de Paris 2024 : "2 fois le smic", "Il faut faire des crédits"... la polémique sur les prix des billets fissure l'idée de Jeux "populaires"

100 100 billets pour les bénévoles du mouvement sportif

Plus de 100 000 billets sont mis à disposition gratuitement des bénévoles du mouvement sportif en reconnaissance de leur engagement et de leur investissement au quotidien dans les clubs amateurs. Parmi ceux-ci, environ 70 000 seront directement distribués par les Fédération sportives agréées par le ministère des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques ou affiliés au Comité national olympique et sportif français (CNOSF).

Le ministère dotera également de billets les clubs participant au programme "Clubs inclusifs" du Comité paralympique sportif français, "avec l’objectif de former 3 000 nouveaux clubs sportifs à l’accueil de pratiquants en situation de handicap avant les Jeux de Paris".

A lire aussi : Jeux de Paris 2024 : 35 000 forces de l'ordre, entre 400 000 et 600 000 spectateurs, 115 bateaux sur la Seine... la cérémonie d'ouverture en chiffres

17 400 billets pour les personnes en situation de handicap et leurs aidants

L’État compte également offrir 17 400 places à des personnes en situation de handicap et leurs aidants. Pour cela, il s’appuiera sur les établissements et services médico-sociaux, sur le mouvement parasportif et sur de grands réseaux associatifs.

A lire aussi : Jeux de Paris 2024 : la flamme olympique placée sur la tour Eiffel ?

24 820 billets pour les agents de l’Etat

Enfin, 24 820 billets seront alloués à des agents publics de l’Etat relevant des catégories B et C associés directement à la préparation ou à la livraison des Jeux. L’affectation des places débutera à partir du printemps 2024, "après une phase de sélection des bénéficiaires qui sera déclinée au sein de chaque administration", précise le ministère. Les agents sélectionnés pourront obtenir le fameux sésame dès juin 2024 sur l’application pour smartphone Paris 2024.

A lire aussi : Jeux de Paris-2024 : Martin Fourcade en faveur d'une réintégration des athlètes russe et bélarusses