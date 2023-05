Rignac. Le 5e élément en concert à l’espace Jarlan (inverser la tête de page si besoin)

Un concert original et empreint d’émotions est proposé par le Conservatoire de l’Aveyron Musique et Théâtre à l’espace André-Jarlan. Ce programme est construit autour de la pièce baroque magistrale et excessivement moderne ‘’Les éléments’’, écrite en 1737 par Jean‐Féry Rebel, qui décrit le big-bang et l’émergence du chaos des quatre éléments : l’eau, la terre, le feu et l’air.Pourquoi le 5ème élément la tendresse ? En référence au film de Luc Besson où l’amour sauvel’humanité, la tendresse sera déclinée par les chœurs qui interprètent des chants de toutes époques et de toutes origines : le chœur enfants des antennes de Montbazens et de Villefranche-de-Rouergue, direction musicale de Joseph Malherbe ; le chœur adultes de l’antenne de Rignac et l’Ensemble de musique baroque, direction musicale d’Anne Maugard ; Natacha Trotzky et France Launay au clavecin ; Gabriella Buia et Christian Clavère au violon.Ce concert est en partenariat avec la Communauté de communes du Pays rignacois et avec le soutien de la commune de Rignac.Rendez-vous samedi 3 juin à 18 heures à l’espace André-Jarlan.Contact au 05 65 73 80 30 ou contact@crd‐aveyron.fr. Entrée libre sans réservation.