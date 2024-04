Rignac. Des tenues pour la grande famille des quilles

Ce sport intergénérationnel et mixte comme l’a qualifié la conseillère départementale Graziella Pierini est emblématique du département et entretient la convivialité à tous les niveaux.

Fort d’une bonne centaine de licenciés, le Sport quilles rignacois méritait ces belle tenues que les joueurs arboraient en présence de Jean-Marc Calvet, maire et président de la communauté de communes du Pays rignacois qui a souhaité une bonne saison sportive et a donné rendez-vous pour remettre des prix "que les joueurs ne manqueront pas de remporter". Cet optimisme a été partagé par le président Dominique Saurel qui a annoncé de grandes ambitions pour l’année à venir, tant en jeunes que chez les filles, garçons et vétérans. Le président a cité et remercié les sponsors des équipements : Groupama, Ginestet toitures, Bouyssou sanitaire, Pécoul plomberie, Courrèges garage, Serin charcuterie. Sans oublier les soutiens du club : Intersports Villefranche, Le Racanel, le Crédit agricole, Les moulins Calvet, le Département, la communauté de communes, la mairie. Les membres du bureau avec notamment le trésorier Gilbert Bibal qui tient les cordons de la bourse depuis 25 ans ont été remerciés pour leur travail ainsi que les bénévoles qui vont être sollicités pour l’organisation le 5 mai des manches du district, le 25 mai pour la journée des jeunes et surtout les 6 et 7 juillet pour les finales départementales des jeunes et des féminines.