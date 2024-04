Rignac. Guillaume Fayet, nouveau président du rallye

L’association du rallye du Vallon de Marcillac (ARVM) a tenu son assemblée générale à Anglars-Saint-Félix, samedi dernier, en présence de Jean-Marc Calvet, le maire de Rignac et président de la communauté de communes. Les responsables ont fait le bilan de la saison écoulée : "C’est un bilan positif pour les rallyes du Vallon et du Pays rignacois tant sur le plan des concurrents, des spectateurs toujours aussi nombreux et enthousiastes, des infrastructures qui sont mises à notre disposition par les communes concernées."

Les partenaires n’ont pas été oubliés dans les remerciements adressés également à la soixantaine de membres de l’association et aux bénévoles toujours disponibles pour assurer la logistique qui s’est avérée sans faille lors des vérifications techniques et administratives, du rangement dans le parc fermé des véhicules et aux emplacements des différents points stratégiques du circuit.

Composition du bureau

Le président Nicolas Théron ayant fait part de son intention de prendre du recul, cette assemblée générale devint élective : un nouveau bureau a été constitué.

Président : Guillaume Fayet ; vice-présidents : Joël Romiguière et Denis Viguier ; secrétaire : Angélique Labastries ; secrétaires-adjointes : Stéphanie Deltrot et Christian Calmels ; trésorier : Michel Pouget ; trésorier-adjoint : Christian Béra.

Le nouveau président a assuré vouloir rester dans la continuité de ce qui a été mis en place : "J’apporterai quelques nouveautés mais il est encore trop tôt pour en parler."

Effectivement, les dates retenues pour le prochain rallye du Pays rignacois sont les 9 et 10 novembre. D’ici-là… cette assemblée générale s’est terminée par un repas au restaurant de La Croix-de-Revel.