Auto : Guillaume Fayet, nouveau boss des rallyes de Marcillac et de Rignac

Quelques jours après l’annonce de la mise en retrait de la présidence de l’ARVM (Association du rallye du Vallon de Marcillac) de Nicolas Théron, une nouvelle tête en prend les rênes.

S’il n’est pas forcément connu du grand public, Guillaume Fayet fait partie du staff de l’association depuis déjà quelques années. "J’étais plus particulièrement en charge des commissaires et des officiels", explique ce père de famille de 37 ans qui a longtemps fait du rallye en tant que pilote et copilote, et qui fait actuellement de la course de côte.

Fayet exerce également comme directeur de course sur de nombreuses épreuves. Sa nomination en remplacement de Nicolas Théron s’inscrit dans la continuité. "Je ne suis pas là pour tout changer, mais pour apporter un regard nouveau", précise celui qui est maintenant aux commandes du Vallon de Marcillac et du Pays Rignacois, les deux épreuves organisées par l’ARVM.