Rignac. Une journée de bilan pour les lectrices

Hélène Calmettes et Audrey Valéry de la coordination départementale de l’association Lire et faire lire (LFL) invitent les lectrices du Pays rignacois à participer à la réunion du bilan départemental des lecteurs LFL, jeudi 30 mai de 9 h 30 à 16 h 30 à Rodez, à la Maison des associations au 15 avenue Tarayre.

Cette journée se déroulera selon le programme suivant : 9 h 30 : accueil ; de 10 heures à 11 heures : échanges à propos de l’activité 2023-2024, point administratif, questions-réponses ; de 11 heures à 12 h 30 : préparation des 25 ans de Lire et faire lire ; de 12 h 30 à 14 heures : déjeuner partagé, chaque participant amène un plat salé et/ou sucré ; de 14 heures à 16 heures : ateliers découverte et expérience : "Cette année, c’est vous les lecteurs qui seraient acteurs", précise Hélène. Pour les six ateliers "découverte et expérience", il sera fait appel à des lecteurs pour animer, présenter et partager son expérience sous forme d’un atelier participatif : "N’hésitez pas à nous contacter au 07 50 81 21 09 pour vous aider à la mise en place de cet atelier" recommande Audrey. Quant au thème, ce sera aux lectrices de le choisir selon les compétences et les pratiques de chacun. Et de donner des idées : lire la science, comptines et jeux de doigts, lire aux publics dits "éloignés", outils d’animations divers tel kamishibai et toute autre idée nouvelle : "L’atelier peut s’animer en binôme et selon une rotation que nous avons préparée, tous les participants bénéficieront de tous les ateliers, même les animateurs", précisent Hélène et Valéry.

N’attendez plus, vous avez jusqu’au 1er mai pour vous inscrire à la journée et, si vous le voulez à l’animation d’un atelier.