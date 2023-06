Decazeville. Une nuit d’été à Laroque-Bouillac le 9 juin

Astronomes en herbe ou connaisseurs, l’association Astr’Olt propose une observation de la voûte céleste le vendredi 9 juin, au soir. Partez à la découverte des magies du ciel nocturne, la situation des astres, l’explication des phénomènes, etc. Observation du ciel à l’œil nu et au télescope : coucher du soleil, planètes, ciel profond. Cette science est accessible à tous dans la mesure où le ciel appartient à tout le monde. L’astronomie peut rapidement se transformer en passion. Le rendez-vous est donné au parking de Laroque Bouillac, à 21 h 15. Il y aura un covoiturage jusqu’au site de Plancat, à Montredon. Bivouac possible, lever de la Lune et de Saturne en fin de nuit. Sur inscription. Participation aux frais : 5 €.

Informations : Astr’Olt, Claire Henrion : 06 99 29 36 31.