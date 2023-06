Conques-en-Rouergue. Voyage au cœur des polyphonies

L’association artistique et culturelle de Conques a accueilli fin mai plus de 300 élèves du département venus assister au spectacle AKA. Une chance inouïe de voyager au Congo et d’écouter la voix sublime de Leila Martial.

Ce concert érige la voix en instrument de tous les possibles, capable de modulations et variations les plus audacieuses. Les yodels traditionnels des Äkä – inscrits au patrimoine culturel immatériel de l’Humanité en 2003 – rythment la vie de ce peuple de la forêt d’Afrique de l’Ouest. Dans cette aventure artistique placée sous le signe du respect, cette culture ancestrale rencontre le talent de Leïla Martial et de ses complices, le body-percussionniste Rémi Leclerc et le vocaliste-percussionniste Éric Perez, rompus à l’improvisation. Un voyage au cœur de la nature humaine. Programmation réalisée grâce au soutien du Département de l’Aveyron et à la Communauté de communes Conques-Marcillac dans ce projet.