Conques : lancement de huit conférences autour de la culture, de l'environnement et des nouvelles technologies

Un cycle de huit conférences va être lancé par l’Association artistique et culturelle de Conques, à partir du vendredi 12 avril, avec la participation de Raja Chatila lors de la première conférence, un des plus grands spécialistes de l’intelligence artificielle.

Michèle Buessinger, présidente de l’Association artistique et culturelle de Conques, Magalie Lacoste, directrice, Jean-Claude Richard, secrétaire, Laure Vigouroux, directrice du Grand Site Conques Vallées Lot et Dourdou, et Pierre Lançon, Centre de documentation historique de Conques, se sont réunis, mardi 10 avril, pour parler du lancement de ces huit conférences.

Depuis 33 ans, près de 400 conférenciers bénévoles sont venus pour lancer des moments d’échange et de partage au sein du village Conques, lieu où la culture et le savoir rayonnent. Vulgariser ces dialogues permet à un large public de prendre conscience de la passion qui anime les chercheurs. "Une grande qualité intellectuelle, un échange très riche avec la salle, une vraie proximité", explique Pierre Lançon. D’ailleurs, diverses thématiques touchant à l’actualité vont être abordées lors des échanges telles que l’intelligence artificielle ou encore le changement climatique. Cela ramène de plus en plus de monde au fil des conférences.

Cette année, une participation financière de 5 euros est demandée pour y assister (gratuit pour les adhérents).

Voici le programme

Vendredi 12 avril, à 18 h 30, à l’auditorium de Conques : "L’intelligence artificielle. Fondements scientifiques et enjeux éthiques", par Raja Chatila, professeur émérite de robotique, d’intelligence artificielle et d’éthique (Paris, Sorbonne Université). Partenariat avec le département de l’Aveyron.

Vendredi 17 mai, à 18 h 30, à l’auditorium de Conques : "Le berceau des musiciens baroques : les chapelles de musique aux XVIIe-XVIIIe siècles", par Françoise Talvard, musicologue et chercheur associé du Centre d’Histoire "Espaces et Cultures" de l’université Clermont Auvergne.

Vendredi 31 mai, à 18 h 30, au château de Bournazel : "De la donation de Pierre Rosenberg au musée du Grand Siècle, à Saint-Cloud : la fabrique d’un ambitieux projet culturel", par Alexandre Gady, professeur d’histoire de l’art et directeur de la Mission de préfiguration du musée du Grand Siècle. En partenariat avec les Amis du château de Bournazel.

Vendredi 28 juin, à 18 h 30, à l’auditorium de Conques : "L’évolution des paysages et de la forêt en Rouergue. Histoires et perspectives", par Bruno Gratia, responsable du service forêt de l’agence territoriale Aveyron, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne. En partenariat avec le Grand Site Conques Vallées Lot et Dourdou.

Vendredi 5 juillet, à 18 h 30, à l’auditorium de Conques : "Le changement climatique : de la planète à l’Occitanie", par Serge Planton, climatologue.

Vendredi 19 juillet, à 18 h 30, à l’auditorium de Conques : "Il y a 30 ans, la commande publique des vitraux de Pierre Soulages à Conques : genèse et réalisation" ; sous forme de table ronde en présence Benoît Decron, directeur du musée Soulages, Béatrice Salmon, directrice du Centre national des arts plastiques et Jean-Dominique Fleury, maître verrier. En partenariat avec le musée Soulages.

Vendredi 16 août (heure à confirmer), à l’auditorium de Conques : "Les métiers d’art, une chance pour le monde qui vient", par Philippe Huppé, ancien député de l’Hérault, chargé de mission au ministère de la Culture, président de l’association Ville et Métiers d’art. En partenariat avec l’Office de Tourisme Conques-Marcillac.

Vendredi 4 octobre, à 18 h 30, à l’auditorium de Conques : "L’abbatiale romane de Conques, une architecture et une sculpture revisitées", par Lei Huang, docteur en histoire de l’art et en archéologie du Moyen Âge et Jean Wirth, professeur honoraire d’histoire de l’art médiéval à l’Université de Genève. En partenariat avec la communauté des frères prémontrés de Conques et l’association des Amis de l’Abbaye de Conques.