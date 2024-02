Conques-en-Rouergue. À la découverte de l’enluminure

Pour un voyage dans le temps, Valérie Duclos, enlumineur médiéval, a installé son atelier à Conques depuis cinq ans face à l’Abbatiale Sainte-Foy. Entre plumes, pinceaux, parchemin et les pigments, Valérie crée ses œuvres fidèles aux techniques ancestrales des moines copistes. Depuis les recherches initiatiques et l’esquisse du dessin qu’elle reporte sur le parchemin, tous les gestes méticuleux et précis de l’enlumineur sont ici minutieusement réalisés. Application de la gomme ammoniaque ou du gesso, puis la pose de feuilles d’or, application des couleurs, traits de contour, réhauts de blancs, chaque étape est scrupuleusement accomplie au rythme du clocher de l’abbatiale.

Cet art, aujourd’hui porté par une poignée d’artisans d’art, a longtemps été un art majeur de création et d’illustration des manuscrits. Avant l’apparition de l’imprimerie au milieu du XVe siècle, les livres étaient copiés, décorés à la main et considérés comme sacrés. Au début du Moyen-Âge, la production des manuscrits est un monopole du clergé, les moines copient et décorent au sein du scriptorium d’une Abbaye ou d’un Monastère.

Le XIIIe siècle voit naître les premières universités qui vont favoriser l’institution d’ateliers laïcs et la professionnalisation de la création des manuscrits. Les tâches d’écriture, de décoration et de reliure sont découpées, organisées, les ouvriers se spécialisent. C’est à cette époque que le terme Enluminure apparaît.

Pour perpétuer la magie et l’émotion de ce savoir-faire millénaire, outre la visite de son atelier, Valérie Duclos fait découvrir son métier et propose des stages d’initiation et de perfectionnement sur 2 ou 4 jours. Les trois stages de l’année ont lieu du 16 au 19 avril, du 17 au 20 mai et enfin du 22 au 25 octobre.

Renseignements et inscriptions auprès de Valérie Duclos, Atelier l’Appel du Chemin, par mail,

atelier.lappelduchemin@gmail.com, sur le site internet www.appel-du-chemin.com ou par téléphone au 608 643 288.