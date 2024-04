Conques-en-Rouergue. "Ah, Les montagnes" : une exposition à découvrir jusqu’au 12 mai

Jusqu’au 12 mai, la librairie Chemins d’encre accueille l’exposition de peintures de Sylvie Dedet intitulé "Ah ! Les montagnes". L’artiste Sylvie Dedet poursuit son engagement dans le décryptage poétique du monde. Mais son approche instinctive et apparemment spontanée est aussi de toute évidence liée à une réflexion beaucoup plus profonde. Elle reste fidèle à la technique de la peinture à l’huile qui exige connaissances et précautions sur l’usage des supports, des couleurs et des médiums.

L’exposition sera par ailleurs ouverte comme la librairie, tous les jours sauf les jeudis, de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30. Renseignement au 05 65 46 22 95.