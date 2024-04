Aveyron : à la découverte des métiers d'art sur la Route Soulages, voici le programme des animations prévues ce week-end

Samedi 6 et dimanche 7 avril, à Conques, Salles-la-Source et Rodez, plusieurs rendez-vous sont proposés dans le cadre des Journées européennes des métiers d'art, avec en toile de fond le travail de Pierre Soulages.

Depuis 2021, et l’inauguration de la "Route Soulages", censée faire artistiquement le lien entre Rodez, le musée Soulages, Salles-la-Source et Conques, des lieux sources d’inspiration pour Pierre Soulages, il n’y avait pas eu d’événements pour consacrer cette initiative. Samedi 6 et dimanche 7 avril, à l’occasion des Journées européennes des métiers d’art (Jema), les musées Soulages et Fenaille, le musée départemental des arts et métiers traditionnels de Salles-la-Source et l’abbatiale de Conques s’associent afin de proposer un programme de découverte du geste, de l’outil, du travail de la main.

Cette 18e édition des Journées européennes des métiers d’art est placée sous le signe de la transmission, du geste, de la minutie de l’artiste. D’ailleurs, Pierre Soulages s’est, tout au long, de sa longue carrière intéressé au geste manuel. Il a d’ailleurs créé ses propres outils, utilisés des matières brutes comme le brou de noix ou l’encre.

"L’idée est donc de proposer une programmation en lien avec la création artistique, mais aussi des démonstrations de savoir-faire d’artisans, des visites commentées", détaille Christine Presnes, vice-présidente du Département en charge de la culture. Pour Roselyne Blanc-Bessière, qui animera un atelier au musée Fenaille dimanche 7 avril à 14 h 30 et à 16 heures (gratuit dans la limite des places disponibles), ce rendez-vous doit permettre de se pencher aussi sur ce qui fera le patrimoine de demain.

Le programme complet