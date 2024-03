Guide Michelin 2024 : "On est très émus, on pense à nos équipes", Emilie et Thomas à Conques et Hervé Busset à Rodez remportent une étoile

Le célèbre Guide Michelin a remis ses nouvelles étoiles aux restaurants français récompensant la gastronomie française. En Aveyron, Hervé Busset à Rodez et Emilie et Thomas au moulin de Cambelong à Conques-en-Rouergue, obtiennent une étoile.

Les larmes aux yeux, Emilie Roussey n’a pu contenir son émotion ce lundi 18 mars en fin de journée, sur la scène du Centre du Congrès, à Tours. Avec son époux Thomas, les deux chefs de "ET" ont été consacrés par le célèbre guide Michelin avec son époux Thomas, pour leur table située au moulin de Cambelong à Conques.

Les chefs ont inversé leurs établissements

Après huit années passées place du Bourg à Rodez, c’est finalement en s’installant à Conques-en-Rouergue que le couple a décroché le Graal tant convoité depuis des années. Un lieu qui porte-bonheur puisque cette adresse fut celle d’Hervé Busset qui, en lieu et place d’Emilie et Thomas, retrouve son étoile. Une belle histoire qui permet à Rodez de retrouver une étoile au guide Michelin.

Hervé Busset est entouré par Emilie et Thomas sur la scène du palais du Congrès de Tours. Capture d'écran - YouTube Guide Michelin

"Merci à l’équipe, aux clients"

"On est très émus, on pense à toutes nos équipes qui ont œuvré et qui œuvrent avec nous. On était installés depuis huit ans à Rodez et on souhaitait aller à la campagne. On a échangé avec Hervé Busset qui était installé à Rodez et qui est venu à Conques-en-Rouergue. "Merci à l’équipe, aux clients. Je suis content de cet échange", a résumé en chœur le couple, épaulé par Hervé Busset. Un geste de fraternité qui en dit long sur l’entente entre chefs en Aveyron.

Pas d’étoile pour Opéra à Rodez

En revanche, le chef Vasco Baldisserotto pour Opéra à Rodez, tant plébiscité, ne fait pas (encore) son entrée dans le guide rouge. Quand on sait qu’Emilie et Thomas ont attendu huit ans, tout espoir est permis pour le jeune chef italien qui a ouvert voici à peine un plus d’un an.

Autre nouveauté par rapport à l’an passé mais qui était attendue, le Sénéchal, à Sauveterre-de-Rouergue, perd son étoile après la vente du restaurant par son chef emblématique Michel Truchon. À voir, si en 2025, les nouveaux propriétaires, figureront à leur tour dans le guide rouge.

Le Belvédère à Bozouls et le Vieux-Pont à Belcastel gardent leur étoile

Enfin, deux tables aveyronnaises conservent leur étoile : Le Belvédère à Bozouls (Guillaume Viala) et le restaurant du Vieux-Pont à Belcastel (Nicole et Michèle Fagegaltier).

Le Suquet de Sébastien Bras, à Laguiole, figure toujours dans la liste des deux étoiles.