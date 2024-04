Luc-la-Primaube. Escapade dans le Vallon pour Rétromobile

Balade pépère dimanche dernier pour 56 amoureux de vieilles mécaniques histoire de se remettre en roues ! Direction le vallon de Marcillac pour une première visite fort agréable, chez un maître, connu et reconnu des bons vivants et des amateurs de bons vins : Jean-Luc Matha !

Ce dernier les attendait dans sa cave, et les bouchons ne tardèrent pas à sauter !

Le domaine Matha a été estampillé bio, dès 2016. Ce ne sont pas moins de six vins et deux ratafias qu’il leur a fait déguster, accompagnés de beaucoup d’humour, de tendresse pour ce terroir, d’anecdotes savoureuses et de plein de jovialité !

Les bons moments passant toujours trop vite, c’est avec quelques regrets qu’il fallut quitter ce lieu, mais dans la bonne humeur malgré tout, le vin aidant ! Le convoi a prits ensuite la direction de Balsac, où le repas fut servi au restaurant Al Cantou, chez Fred et Sylvie.

L’après-midi s’est poursuivi du côté de Moyrazès, au Moulin du Castanié, minoterie de la famille Marty, qui produit une farine bio, moulue sur cylindres et meule de pierre, de qualité exceptionnelle, associant savoir-faire et modernité.

La visite s’est révélée fort intéressante et très éducative ! Au retour, le pot de l’amitié clôturait cette journée, et permettait à tous de remercier Sébastien qui l’a organisée de main de maître !

Prochain rendez-vous avec Rétromobile, le dimanche 26 mai, pour le vide-greniers, vide-garages qui aura lieu salle d’animation de Luc.

Inscriptions au 07 83 58 42 12.