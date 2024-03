Guide Michelin 2024 : "Je leur ai vendu le moulin à Conques qui récupère l’étoile et je la ramène à Rodez", la belle histoire étoilée qui relie Émilie et Thomas à Hervé Busset

Le guide Michelin 2024 a couronné lundi 18 mars 2024 Hervé Busset qui retrouve son étoile en s’installant à Rodez et Émilie et Thomas qui la décrochent en prenant place au moulin de Cambelong, à Conques-en-Rouergue.

Voilà trois chefs aveyronnais qui ont eu du nez en échangeant leur adresse. Hervé Busset a retrouvé son étoile en s’installant place du Bourg à Rodez, là même où étaient Émilie et Thomas Roussey alias "E et T". Le jeune couple n’est pas en reste puisqu’en débarquant au moulin de Cambelong à Conques, là où cuisinait Hervé Busset, "E et T" décrochent leur première étoile. "Je l’espérais. Nous étions la dernière région à passer, on a eu peur. C’est une belle passation, je leur ai vendu le moulin qui récupère l’étoile, et je la ramène à Rodez", déclare Hervé Busset.

La belle histoire étoilée qui relie Conques à Rodez. Centre Presse Aveyron - Alexia Ott

"Coup double"

Ce qui fait dire au chef ruthénois : "C’est coup double, on ne peut pas mieux faire pour l’Aveyron. On est très fier. Je suis heureux de la récupérer à Rodez et pour le travail de mon équipe." De son côté, Émilie, les larmes aux yeux, n’a pu contenir son émotion après tant d’années à espérer décrocher le Graal. "On est très émus, on pense à toutes nos équipes qui ont œuvré et qui œuvrent avec nous. On était installés depuis huit ans à Rodez et on souhaitait aller à la campagne. Merci à l’équipe, aux clients. Je suis content de cet échange", résume, en chœur, le couple qui a vu Hervé Busset poser ses mains sur ses épaules.

Émilie et Thomas ont bien fait d’échanger leur adresse avec Hervé Busset, respectivement à Conques et à Rodez pour décrocher leur 1re étoile. Centre Presse Aveyron - José A. Torres

Un geste de fraternité

Un geste de fraternité qui en dit long sur cette belle histoire entre ces trois chefs. Et de leur soulagement respectif. "C’était un défi. J’ai presque fait un malaise en juillet. Le fait de tout relancer, j’avais encore la pression que je me suis mise moi-même pour la récupérer", confie Hervé Busset.

Le moulin de Cambelong, havre de paix choisi par "E et T", porte bonheur. Après quinze années d’étoiles avec Hervé Busset, le couple Roussey prend le relais. "C’est de l’émotion, du stress mais c’est la récompense, c’est génial après tant de sacrifices personnels et professionnels. On atterrit juste, nos enfants sont fiers, on est sur notre petit nuage, on y a toujours cru, on va bien faire la fête", poursuit Thomas, euphorique.

Six étoiles pour l’Aveyron

Le trio de chefs partageait lundi soir quelques bulles, en compagnie de Nicole Fagegaltier (et Bruno) qui tenaient à être de la partie au palais des Congrès, à Tours, où se déroulait la cérémonie de remise des récompenses. Ces derniers, avec leur hôtel-restaurant du Pont Vieux à Belcastel, Guillaume Viala à Bozouls et le double macaron de Bras à Laguiole, donnent six étoiles à l’Aveyron. De Conques à Rodez, comme un écho à Soulages qui amène la lumière sous la voûte et sur cette route étoilée.