Conques-en-Rouergue. À la découverte des émotions pour les élèves des écoles

Les émotions… tout un univers pour les petits. Un terrain encore inconnu à découvrir. Voilà le défi que s’est lancé le théâtre Baug en partenariat avec le département de l’Aveyron et l’association artistique et culturelle de Conques dans le cadre du dispositif "éducation artistique et culturelle".

Les écoles de Marcillac, de Saint-Cyprien-sur-Dourdou, de Goutrens, de Clairvaux et de Sénergues ont accueilli la comédienne Véronique Valery dans leur classe pour un atelier haut en couleur des petites et grandes émotions, qui leur a permis de définir, nommer et exprimer différents sentiments à l’aide de jeux et de matériaux, leur permettant de se représenter leur couleur.

Jeudi dernier, l’heure était enfin venue d’entrer "dedans eux". Pendant 30 minutes, le spectacle "Dedans moi" présenté par la Compagnie Filomène a dépeint les émotions des plus petits et des plus grands pour une représentation pleine de magie et d’émerveillement.

Belle découverte émotionnelle pour ces jeunes enfants du territoire lors de leur venue à l’auditorium de l’association artistique et culturelle de Conques.