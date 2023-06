Rodez : une personne retrouvée morte près du collège Saint-Joseph, des élèves témoins de la scène

Le drame a pu choquer les passants, notamment des élèves qui se rendaient au collège ce matin.

Une personne aurait mis fin à ses jours ce mercredi 7 juin 2023 à Rodez. Selon nos informations, elle a été retrouvée pendue tôt ce matin à l'entrée de la chaufferie Bois Sarrus, dans la rue Sarrus. Un drame dont ont été informés les parents d'élève du collège Saint-Joseph La Salle, car le corps se trouvait tout près de l'établissement.

Vers 7 heures du matin, la circulation était bloquée dans la rue Sarrus et la personne retrouvée pendue a été drapée, une scène à laquelle des élèves et du personnel ont pu être témoins par inadvertance. "On a mis en place une cellule d'écoute. Pour l'instant, un élève est rentré chez lui. Deux autres qui ont vu la scène sont présents au collège, ils vont bien", rassure Ximun Lataillade, directeur de l'établissement.

Une psychologue a été mise à disposition par les services de la direction diocésaine, les élèves et leur famille peuvent la joindre à tout instant.

Une mort qui n'est pas en lien avec le collège

La personne qui a été retrouvée pendue près du collège n'est ni un élève, ni un membre du personnel et "n'a rien à voir avec l'établissement". De source policière, il a été confirmé que ce drame n'avait porté aucune atteinte directe aux passants ou au collège.

L'ensemble des parents d'élève ont normalement été prévenus, indiquant que "des élèves piétons ont pu voir quelque chose de choquant en passant par là ce matin".